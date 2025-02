En el millor moment

L’arribada de Beto Company a la banqueta ha aportat un innegable efecte vitamínic a l’FC Andorra. Amb el darrer triomf contra el Zamora, l’equip va lligar, per primera vegada aquesta temporada, tres victòries consecutives, un fet que no aconseguia el conjunt tricolor des de feia gairebé tres anys, quan a la darrera temporada abans de l’ascens a Segona Divisió, la 2021-2022, el quadre que dirigia Eder Sarabia va sumar una ràfega de nou punts, davant el Reial Madrid Castella i el Sabadell a l’Estadi Nacional i contra l’Atlètic Sanluqueño a El Palmar. Una inèrcia que mai es va poder complir en els dos anys a la categoria de plata.

“Feia temps que buscàvem aquest canvi de dinàmica i ara hem d’intentar no perdre-la” Diego Alende, Central de l’FC Andorra

A més, des que Beto dirigeix l’FC Andorra com a primer entrenador, tot i començar el periple amb derrota a Ponferrada, el conjunt tricolor ha sumat tres victòries i un empat en cinc partits. Curiosament, les dues darreres victòries han arribat remuntant un resultat advers, un fet que fins al recent triomf a Barakaldo no s’havia aconseguit. “Guanyar partits al final és d’un equip que creu i que està convençut. És que no hi ha més. Crec que l’equip sap que està fent bé les coses i que té aquesta mentalitat, que és capaç de capgirar partits així”, exposa el tècnic, Beto Company, que afegeix que aquesta inèrcia que ha deixat l’FC Andorra a un sol punt del play-off “és un reforç moral, perquè venim d’on venim i veure’t allà, amb totes les aspiracions, és molt positiu”. El davanter Manu Nieto, que ha signat quatre gols en els darrers tres partits i n’acumula set, reconeix que el grup “té gana, ens veiem amb possibilitats d’estrènyer pel nostre objectiu, pel dia a dia, i al final portem dos partits remuntant, ens sentim còmodes i crec que estem fent un pas endavant”. També celebra la bona dinàmica Diego Alende. El central gallec, un dels fixos en la defensa tricolor, va explicar ahir que “és cert que buscàvem aquest canvi de dinàmica. Ara ja són tres victòries seguides i crec que merescudes i l’equip està molt bé, té molta confiança i buscàvem aquest canvi des de fa temps, i ara que la tenim hem d’intentar no perdre-la”. Així, la ratxa de tres victòries consecutives col·loca l’FC Andorra sisè amb 38 punts, a un de l’Arenteiro, que és cinquè amb 39 i que és l’equip que ocupa la darrera plaça de play-off i que encara ha de visitar l’Estadi Nacional. El conjunt gallec, una de les revelacionsa, arribarà d’aquí a quatre jornades, el cap de setmana del 23 de març.

“És un reforç moral per a l’equip i per a tots veure’ns amb les aspiracions intactes” 'Beto' Company, Entrenador de l’FC Andorra

EL MILLOR LOCAL

La classificació com a local, precisament, somriu a l’FC Andorra. L’equip tricolor ha sumat a l’abric de l’Estadi Nacional 26 dels 38 punts que ha recollit i és juntament amb la Reial Societat B, segon classificat amb 43, i la intractable Cultural Lleonesa –líder destacat i gairebé inabastable amb 51 punts–, el millor equip a casa del grup de Primera RFEF.