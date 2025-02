Uns Jocs universals

Els Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025 que es faran al país del 26 al 31 de maig tindran una difusió audiovisual única en una cita d’aquestes característiques, i és que es podran arribar a veure en 206 països arreu del món. Aixo serà possible gràcies a un acord entre el comitè organitzador i una empresa especialitzada en retransmissions televisives gràcies a la col·laboració de l’Associació de Comitès Olímpics Nacionals (ANOC, per les sigles en anglès), l’organització que serà l’encarregada de distribuir la imatge als 206 comitès olímpics que hi ha arreu del món.

Es tracta d’un acord històric, ja que mai fins ara uns Jocs dels Petits Estats havien tingut la possibilitat de disposar d’una difusió audiovisual tan internacional, ja que habitualment aquesta repercussió quedava cirumscrita als nou països participants, mentre que ara també es podrà seguir l’esdeveniment a través dels canals olímpics, fet que garanteix una major difusió que en anteriors cites dels petits estats.

ES VEURÀ TOT

Una de les novetats en aquests Jocs dels Petits Estats d’Andorra és que es podran veure totes les competicions, sigui de manera íntegra o amb resums posteriors. Per tal d’aconseguir-ho, l’empresa encarregada de la difusió audiovisual disposarà d’un equip d’entre 40 i 50 persones (la xifra final dependrà, per exemple, de si s’acaben de fer o no totes les disciplines programades), en un desplegament que també servirà com a llegat, ja que les imatges quedaran en un arxiu de cara al futur. Des de l’organització s’oferirà una retransmissió multicanal amb diferents senyals per seguir en directe algunes de les proves, mentre que aquelles que no es puguin oferir en directe també s’enregistraran per oferir higlights (resums) un cop finalitzin les competicions.

L’empresa encarregada de la producció televisiva és una companyia especialista en broadcasting (retransmissió d’esdeveniments en directe) d’alt nivell, ja que ha estat encarregada de fer aquesta funció en diverses cites mundials de primer ordre, com ara Campionats del Món o Campionats d’Europa de diferents disciplines, així com la participació també en Jocs Olímpics. A més, com van explicar des del comitè organitzador dels Jocs, l’acord preveu unes condicions molt favorables en l’àmbit econòmic per a Andorra 2025 gràcies a la intermediació de l’ANOC, ja que si no el cost d’un operatiu així seria inassumible tant per als organitzadors, com si s’hagués de fer, per exemple, a través d’RTVA.

La presidenta del comitè organitzador d’Andorra 2025, Anna Garcia, va explicar al Diari que “serem uns privilegiats perquè ho podrem veure absolutament tot”, a més d’afegir que “hem treballat moltíssim en aquest aspecte i gràcies a l’ANOC hem tingut accés a uns professionals que vindran tota la setmana a cobrir totes les seus”. Per últim, Garcia va assenyalar que “serà una cosa històrica poder veure-ho tot i que els Jocs dels Petits Estats es puguin veure a tants països”.