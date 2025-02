"El país sap bolcar-se en esdeveniments així"

A poc més de 100 dies per a la celebració dels Jocs dels Petits Estats, la presidenta del comitè organitzador i vicepresidenta del COA, Anna Garcia, analitza l’estat preparatiu i què pot significar aquesta cita per al país.

Estem a 100 dies mal comptats per als Jocs. Com està tot?

Tot està molt bé, ara és una contrarellotge en aquesta recta final. Hem de polir detalls, tancar serrells... i són 100 dies amb nervis, però ja estem a la recta d’arribada.

“A data d’avui tenim 1.453 persones entre esportistes i tècnics”

Quines són les prioritats ara?

Estem esperant la data clau del 17 de març, quan es presenten les short list, les llistes definitives de participants, que són importants perquè ens permeten tancar totes les disciplines esportives que es faran.

Llavors, encara no saben si hi haurà bàsquet ni rugbi femení.

Exacte, aquestes incògnites les sabrem llavors, un cop disposem de quants equips hi ha inscrits finalment.

Tot i no ser definitiu, quants esportistes calcula que tindran?

A data d’avui en tenim 1.453 entre esportistes i tècnics, i si hi afegim dignataris i àrbitres anem a 1.863 persones.

Aquestes incògnites també afecten el pressupost?

Sí, tenim una xifra global aproximada, però dependrà d’això perquè està supeditat a les inscripcions.

Sempre han dit que l’objectiu era implicar tot el país en aquests Jocs, però de moment sembla que no hi hagi aquesta implicació ni caliu. Què preveuen fer per canviar-ho?

Justament avui som aquí, i això ja és l’inici d’aquesta campanya perquè aquests Jocs siguin els de tota la ciutadania. Sí que hi ha molta gent implicada en altres actes, en altres coses, però hem intentat mantenir una mica de secret en certes accions que desenvoluparem aquests mesos. La campanya comença el 20 de febrer ja perquè el país visqui i vibri sota aquest lema dels Jocs.

Seran els tercers Jocs al país, on creu que hi haurà més diferència?

No sabria dir-li, crec que el país ha canviat moltíssim, però el país se sap bolcar en esdeveniments així quan toca, i espero que tornem a trobar aquesta màgia i ambient que va haver-hi llavors.

Al març hi ha eleccions al COI, saben si vindrà el futur president?

No sé si el futur, però pensem, i de bona font, que l’actual [Thomas Bach] vindrà al país a visitar els Jocs perquè és un esdeveniment que li agrada moltíssim.

Imagino que en l’àmbit institucional es preveu una presència important d’altres països.

Això ho porta directament el Govern i, evidentment, durant els Jocs tenen les trobades amb els seus homòlegs d’altres països.

Confien que la reforma del Comunal arribi a temps?

No hi confio, és que estem segurs que estarà preparat. Molts comuns també estan apostant per millorar les instal·lacions i això des de l’organització ho agraïm moltíssim.

Els ha fet patir gaire l’Estadi Comunal?

Hi veiem molt bona predisposició i al final les administracions públiques tenen uns temps de treball i això ho dificulta sempre, però hi ha tanta il·lusió sempre de totes les parts implicades que patiment no n’hi ha.

Pel que fa a la resta d’instal·lacions, tot segueix el seu curs?

Sí, tot segueix bé, també hi ha el Prat Gran, que tindrà obres, però segueix el seu curs, i d’aquestes reformes se’n podran beneficiar els esportistes aquella setmana i també en el futur.

Com porten la captació de voluntaris?

Hem arribat a l’objectiu previst de 500 gairebé des de l’inici. Encara que no estigui molt al carrer, la gent sí que ho viu com un esdeveniment del país, van apuntar-se des de l’inici i a la Fira ja vam superar l’objectiu, i està molt bé perquè després potser en fan falta més per fer els diferents torns i per les diferents seus i espais, com ara el centre de premsa, el menjador central o el village. Ens fa falta molta gent per donar un cop de mà, i ja estem entre voluntaris de base i voluntaris tècnics en 825.

També van dir que volien implicar les escoles. Ho estan aconseguint?

Sí, hem tingut una resposta molt positiva i estem sobre els 160 o 170 escolars que hi participaran com a voluntaris.

Com hem d’imaginar la cerimònia d’inauguració?

Això és com un vestit de núvia, que fins a l’últim moment no es pot veure. S’hi està treballant des de fa mesos amb professionals i sobretot amb moltes entitats del país, perquè s’ha vinculat amb tots els col·lectius que s’ha pogut per continuar fent que sigui un esdeveniment de país.

Com tindran en compte la sostenibilitat?

Estem treballant amb FEDA diverses mesures i també amb altres actors perquè els Jocs estiguin sota aquest lema de la sostenibilitat.

En l’àmbit esportiu, l’objectiu és superar les medalles de Malta?

Volem superar el nombre de medalles que vam fer a Malta, a més estant aquí, al país, hi ha la part emotiva, tan important, i això transcendeix i espero que les superem.

Quants esportistes preveuen finalment?

La delegació està prevista en unes 200 persones.