Buscant la millor inflexió

El MoraBanc Andorra afronta un desafiament majúscul en rebre el Reial Madrid a les 18.30 h, amb la necessitat imperiosa de tallar la sagnia de derrotes i ambdós equips immersos en dinàmiques diametralment oposades. Els tricolors acumulen cinc derrotes consecutives i no coneixen la victòria al Poliesportiu des del 26 d’octubre davant el Granada, mentre que el conjunt dirigit per Chus Mateo arribava al Principat amb una ratxa de vuit victòries consecutives, tot i que aquesta setmana han vist truncada la seva bona ratxa a mans de l’Olympiakos al Movistar Arena de Madrid en partit d’Eurolliga.

“Sempre anem amb la idea de guanyar i no pensant d’on venim. Tots comencem de zero” Natxo Lezkano, Entrenador del MoraBanc

Malgrat la necessitat imperiosa de revertir la situació, el vestidor del MoraBanc és conscient que no hi ha millor escenari per a una inflexió que derrotar un transatlàntic com el Reial Madrid. Tanmateix, les baixes de Rafa Luz i Nikos Chougkaz, sumades al fet que Jerrick Harding no arriba al 100% després d’un procés víric sofert durant la setmana, compliquen encara més la tasca. L’entrenador Natxo Lezkano té molt clar que “sempre que es juga un partit es fa amb la idea de guanyar i no pensant d’on vens. Si veus que ve el Reial Madrid i et fixes en la dinàmica de derrotes et poses a tremolar directament i no és el cas”, i va subratllar que l’equip ha de pensar, sobretot, a “jugar bé a bàsquet, sentir-nos bé a la pista i fer tot el possible perquè el rival no jugui al seu millor nivell, perquè, per descomptat, si juga al seu millor nivell no hi ha res a fer”. En aquest sentit, el tècnic tricolor va assegurar que “mai no saps mai el rival que et pots trobar. Per descomptat, la seva versió dolenta és una molt bona versió comparada amb la resta d’equips, i la seva versió molt bona, és primer nivell d’Europa. Venen després de perdre, però venen també d’una ratxa molt bona i estan en molt bon moment”. Lezkano, a més, va posar l’accent en el fet que “independentment de com es vagi decantant el partit, el que més em preocupa és que nosaltres estiguem bé, de ser sòlids, no perdre pilotes, estar el millor possible en defensa, i ser forts mentalment. Això em preocupa més que totes les individualitats del Madrid perquè, si no, començarem a pensar que és impossible guanyar i mai afronto un partit amb aquesta mentalitat”.

“Pot semblar que no és el millor moment perquè vingui el Madrid però pot ser un punt d’inflexió” Ferran Bassas, Base del MoraBanc

També va dir la seva Ferran Bassas. El base va explicar que “pot semblar que no és un bon moment perquè vingui un rival de la magnitud del Real Madrid, però, a vegades, aquests partits serveixen de punt d’inflexió. Volem donar una bona imatge i lluitar per donar una victòria al nostre públic”.

Pavelló Toni MartíFernando Galindo