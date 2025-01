Amb el futur de Costa com a rerefons

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El futur de l’actual entrenador de l’FC Andorra, Ferran Costa, ha monopolitzat els dies previs a un partit, el d’aquest migdia a l’Estadi Nacional (12.00 h) davant el Bilbao Athletic, on l’equip tricolor no pot fallar més. Més enllà de l’hermetisme al voltant de la seva situació, de la seguretat que va mostrar davant la capacitat per poder corregir la tendència, l’entrenador tricolor va posar l’accent en la gairebé obligació del grup de no concedir tant davant els rivals. I contra el filial del club bilbaí no n’ha de ser una excepció, amb el record encara ben calent de la desfeta al camp de l’Arentetiro i com es va produir, que va fer descavalcar l’Andorra dels llocs de play-off, objectiu mínim i que es troba ara a dos punts.