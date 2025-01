El MoraBanc no aixeca el cap a Badalona (93-86)

El MoraBanc Andorra va sumar ahir la cinquena derrota de la temporada (onzena total), que manté els tricolors a la zona perillosa de la classificació amb un únic triomf de marge sobre el descens després de caure per 93-86 davant de la Penya. En un nou partit amb alts i baixos, els tricolors van arrencar bé el partit, però van anar desfent-se fins a perdre per 18 punts. Ja al tram final, l’equip va fer un pas endavant i va arribar a situar-se a només cinc punts, però no va poder evitar una nova derrota que certifica el mal moment, i és que dels 11 últims duels, els homes de Natxo Lezkano només n’han guanyat dos. És ben cert que la imatge és molt diferent de la de la setmana passada, i que caure a l’Olímpic entra dintre de la lògica, però la realitat és que no deixa de ser una derrota més.

Com si hagués après tot el que no s’ha de fer després dels últims partits, els tricolors van sortir intensos, bé al darrere, minimitzant pèrdues, fent-se forts en el rebot i, sobretot, endollats en el tir, ingredients que van fer agafar nou punts de marge als de Lezkano (10-19), només minimitzats pel bon rendiment del joc interior local tant amb Tomic com amb Pustovyi per deixar el duel 19-25. Els locals van anar-se acostant fins a empatar a 31, gràcies sobretot al pas pel parquet de Doumbouya, que va desesperar Lezkano amb un parell d’errades, pilotes perdudes i rebots regalats quan va entrar. Després de tenir diverses pilotes per fer-ho, la Penya es va acabar posant al davant amb una acció de Tomic (39-38) en una primera meitat que va finalitzar amb el 42-40 en el marcador.

Una mala sortida a la represa va donar la màxima diferència als locals (50-42) després que el MoraBanc concedís tres rebots ofensius seguits. Això, sumat a la lesió de Chougkaz, una tècnica a Lezkano i la superioritat de la Penya al joc interior, va arribar a situar el marcador amb un +9 (53-44) per als badalonins. Un tímid intent de reacció visitant va semblar que posava el MoraBanc al partit amb un parell de bones accions de Kuric, però tot el contrari, i és que la Penya va tancar el tercer quart amb la màxima diferència (72-57). I quan tot apuntava que l’últim quart havia de ser una festa local, el MoraBanc va tornar a treure la seva millor versió remuntant com una formigueta, fins a arribar a situar-se a només cinc punts (80-85) al tram final, en el que va ser una mostra d’orgull i caràcter, però que va acabar demostrant-se com una reacció estèril que no va poder evitar la derrota.

En definitiva, que l’equip va millorar, però amb això encara no dona. I ara, el Madrid. Ai.