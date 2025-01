Publicat per Redacció Bormio Verificat per Creat: Actualitzat:

Bartumeu Gabriel va finalitzar en la quarta posició al segon gegant FIS de Bormio (Itàlia), la segona millor cursa de la temporada en gegant, i suma 36,34 punts, que no milloren els actuals 34,17. Per part seva, Àlvar Calvo va ser setè i també va recollir punts FIS, mentre que Èric Ebri no va poder completar la cursa.