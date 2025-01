El MoraBanc falla sobretot en la poca intensitat defensiva

Envoltat per un grapat de dubtes i interrogants, el MoraBanc viu el sotrac més important de la temporada després d’encaixar la cinquena derrota consecutiva al Poliesportiu davant el Breogán. La falta d’intensitat defensiva és el punt en comú i el patró en les darreres desfetes, un taló d’Aquil·les, reconegut per jugadors i tècnics, que es converteix en el principal aspecte a corregir.

“Necessitem canviar el xip, arremangar-nos, patir i baixar al fang. Soc el principal responsable”

Natxo Lezkano, Entrenador del MoraBanc



“Contra el Breogán vam deixar una imatge preocupant i patètica i és per fer-nos-ho mirar”

Ferran Bassas, Jugador del MoraBanc





Tot i la dinàmica negativa i perillosa, la cúpula de l’entitat tanca files entorn el tècnic i assegura no haver-se plantejat cap decisió dràstica. El mateix entrenador tricolor, Natxo Lezkano, no amaga que “no és qüestió ara d’assenyalar ningú i és clar que el primer responsable soc jo. Hem de fer una volta a tot i ho farem en privat”. En aquest sentit, el tècnic va assegurar que “necessitem canviar el xip, no podem dependre de l’atac per defensar i és qüestió que tothom estigui per la tasca d’arremangar-se, de baixar al fang i de posar-se a treballar molt més, però torno a insistir que el principal responsable de tots ells soc jo”. A més va afegir que “per descomptat que em veig capacitat per continuar al capdavant de l’equip”. El vestidor és força clar al respecte i reconeix que les carències a l’hora de protegir l’anella estan ensorrant les possibilitats de guanyar partits. Chumi Ortega exposa que “la clau és la defensa. No podem encaixar 100 punts a cada partit i ens hem d’enfocar en això, perquè en atac tenim talent de sobres”. L’escorta tricolor va reconèixer que “és un moment delicat de la temporada però vull veure la part positiva, que encara queda molt i tenim temps per redreçar la situació i de recuperar aquella sensació que teníem al principi. L’equip està capacitat per fer-ho. Molt més contundent encara és Ferran Bassas. El base badaloní del MoraBanc explica que contra el Breogán “vam deixar una imatge preocupant, sincerament patètica durant tres quarts de partit i és per fer-nos-ho mirar. Cal fer molta autocrítica”. Bassas amplia el missatge i apunta que “ens hem de posar les piles, ja. Hem d’estar més agressius en defensa, que és el que ens està arrossegant perquè en atac ja sabem que tenim jugadors amb capacitat”. Un dels pilars de l’equip, Jerrick Harding, és també força crític i explícit: “Són dos partits seguits en què hem anat perdent de 20 punts, que intentem lluitar per sortir d’aquest forat i ens quedem curts. Hem de començar el partit amb l’energia amb la qual juguem quan estem 20 punts per sota i no ho fem, començant pel costat defensiu”. El combo nord-americà indica també que “vam cometre molts errors a la defensa i és un pas enrere. Sabem que anotarem, però per guanyar partits es necessita la defensa i és molt frustrant”. A l’hora de trobar motius, no es mossega la llengua: “Estem un pas per sota en tot, amb els sistemes, amb rotacions, u contra u, en tot. I hem d’assumir el que ens fan els equips, que intenten negar i anul·lar el nostre joc”. Finalment, una de les veus autoritzades, la del capità Nacho Llovet, també té detectat el principal problema: “La defensa. Aquest és l’equip amb més talent amb el qual mai he jugat i l’atac no em preocupa gens ni mica. Hem de tenir ofici, esperit col·lectiu i hem de lluitar per cada pilota com si fos l’última”. “No podem jugar a 100 punts cada partit, hem de jugar que ens fiquin 70 o 80 i nosaltres ja anotarem” va subratllar

“Per guanyar partits es necessita la defensa i és molt frustrant. Estem un pas per sota en tot”

Jerrick Harding, Jugador del MoraBanc