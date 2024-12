Andorra dona la cara però cau contra Portugal (2-7)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció de futbol sala ha perdut davant de Portugal per 2-7 a la primera jornada de la ronda principal del Preeuropeu. Tot i la superioritat visitant, Andorra ha donat la cara de manera notable avançant-se al marcador, i plantant cara durant gairebé tot el duel contra una doble campiona d’Europa i campiona del món

La selecció ha arrencat bé, plantant cara davant d’uns lusitans liderats per Peny Varela, que ha tingut les primeres ocasions visitants. Andorra, però, no es quedava enrere, i ho anava provant també, amb un tir desviat de Roc Torres, que ha obert el marcador als quatre minuts després d’aprofitar un refús del porter després d’un tir d’Adrià Blat. El gol ha obligat a Portugal a posar una marxa més, però topava en tot moment amb Xavi Plà, fins que Lucio JR, en segona jugada a la sortida d’un córner, ha pogut igualar el marcador. Els tricolors han seguit ben plantats al darrere i provant de sorprendre a la contra, i el segon lusità ha acabat arribant amb una jugada desafortunada després d’una relliscada de Plà quan lluitava una pilota que Neves ha aprofitat per fer l’1-2. Tot i buscar l’empat, els uns, i ampliar diferències els altres, el marcador ja no s’ha tornat a moure abans del descans.

A la represa, Talín Puyaltó ha fet entrar a Aitor Rubio (capità i jugador més veterà de la selecció), i a punt ha estat de convertir-se en assistent amb una passada llarga directa cap a Adrià Blat, que ha rematat amb el cap un pèl desviat. Portugal, però, no s’estava per romanços, i ha fet el tercer a la jugada següent amb una acció individual amb un tir llunyà de Silvestre Ferreira. Però Andorra no havia arribat fins aquí per deixar-se anar, ni molt menys, i Adrià Blat ha retallar diferències amb el 2-3 uns instants després fent embogir al Poliesportiu després de culminar un contracop de manera espectacular. Portugal, però, ha tornat a respondre ben ràpid, tot i que amb polèmica, i és que Lucio JR ha anotat el 2-4 just després d’una més que possible falta no xiulada pels lusitans, i que el Poliesportiu ha protestat de valent. Poc a poc, com era d’esperar, Andorra s’ha anat desfent i Portgual ho ha aprofitat per fer el 2-5 a l’equador de la segona meitat gràcies, de nou, a Lucio JR. Ja al tram final, Hugo Neves ha fet el sisè i Kutchy un setè que no ha entelat la bona feina feta per la selecció.

Els tricolors jugaran dimecres a Macedònia a la segona jornada d’aquest Preeuropeu.

FITXA TÈCNICA:

ANDORRA: Xavi Plà (P), Arnau R., Uri R., Omar Ávila, Brayan -cinc inicial- Aitor Rubio (P), Adrià Blat, Marc Massana, Regalo, Roc Torres, Mesquita, Josep Segura, Pol Vilalta.

PORTUGAL: Edu (P), Erick, Joao Matos; Bruno Coelho, Pany Varela -cinc inicial- Hugo Neves, S. Ferrerira, Brito, Lucio JR, Kutchy, Diogo Santos, Afonso Jesus, André Coelho.

GOLS: 1-0, Roc Torres (4’12”); 1-1, Lucio JR (6’29”); 1-2, H. Neves (14’40”); 1-3, Silvestre (23’39”); 2-3, Adrià Blat (25’04”); 2-4, Lucio JR (28’08”); 2-5, Lucio JR (30’52”); 2-6, H. Neves (36’06”); 2-7, Kutchy (37’18”).

ÀRBITRES: Mariia Myslovska, Yevhen Hordiienko i Orest Dutslak (Ucraïna).

TARGETES: Groga a Pol Vilalta -Andorra-; S. Ferreira -Portugal-.

PAVELLÓ: Poliesportiu d’Andorra, 1.115 espectadors.