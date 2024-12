“Ens hem guanyat jugar contra Portugal i ho hem de gaudir”

La selecció absoluta viu la setmana més especial dels darrers anys amb l’inici de la main round del Preeuropeu. Els nois de Talín Puyaltó obren la competició amb la visita, demà al Poliesportiu a les 20.00 hores, de Portugal, un dels millors equips del món i el vigent campió d’Europa. El test més exigent per a una generació de jugadors que volen seguir enderrocant complexos.

És innegable que és un dels partits més importants de la història recent.

És una setmana molt especial. Sempre ho és quan jugues amb la selecció, però si t’enfrontes al millor conjunt del món tot es multiplica. Tenim una bona oportunitat de jugar contra un gran rival i, a més, a casa.

Jugar a Andorra els posa més pressió?

No, pressió no en tenim, perquè el que tenim són ganes de jugar, de competir i de fer un bon paper i donar una bona imatge. Evidentment que som inferiors perquè ens enfrontem a la millor selecció del món i som Andorra, però lluitarem per aconseguir una fita única.

Per on creu que passen les opcions de competir?

Principalment, es basarà tot en la defensa. A partir d’aquí, intentarem tenir el mínim d’errades possible, encaixar el mínim de gols possible i, en atac, aprofitar les poques que tinguem. Estic segur que alguna en tindrem, hem de plantar cara, tenir personalitat i, sobretot, encaixar poc. Ens ho prenem com un premi i ja que som aquí, anem a totes. No tinc por de res.

A la ‘main round’ també s’han d’enfrontar a Macedònia del Nord i als Països Baixos. Costa pensar només en Portugal?

Sí que costa una mica, però ara estem centrats en Portugal, però quan acabi ja pensarem en Macedònia. Hem d’anar partit a partit, intentarem estar a l’altura i seguirem el nostre camí.

Un camí que estan fent molt brillant ja amb l’accés a aquest Preeuropeu.

Sí, i venim de dues victòries, les dels amistosos contra Moldàvia, en què vam fer set gols i només en vam encaixar un. Això diu molt de nosaltres, que som una selecció sòlida defensivament, molt organitzada, i és el que hem de tractar de fer contra Portugal, estar organitzats, tancats al darrere, aprofitar les transicions, l’estratègia i, sobretot, creure.

És que Portugal són paraules majors.

Són persones igual que nosaltres, eh? D’acord que tenen més nivell, s’hi dediquen professionalment i tenen un ventall enorme de jugadors per escollir, però intentarem fer-los un partit incòmode. És un equip molt ofensiu, molt intens i d’enorme qualitat, però també se li pot ficar mà.

A més, Andorra mai ha jugat contra un Top 3 del món.

No, però no som aquí de casualitat. Ens vam guanyar el dret a participar-hi després d’una fase que vam treballar molt, a Xipre, i ara el que volem és gaudir al màxim i no oblidar mai aquesta experiència.

Què pensa dels altres dos rivals del grup?

El més fort és, lògicament, Portugal, però els Països Baixos van fer un darrer molt bon Mundial i serà molt complicat. Crec que podem aspirar a arrencar algun punt als Països Baixos i poder guanyar contra Macedònia del Nord. Ara sembla molt fàcil dir-ho, però tractarem amb totes les nostres forces que sigui així.

Aquesta generació d’Andorra s’ho mereix.

He sentit gent dir que, potser, és una de les millors de la història i això ens motiva moltíssim. Que es parli d’això demostra que les coses s’estan fent bé, des de la base, perquè al final aquest grup fa molts anys que juga junt, que juguem al mateix i ens coneixem des de fa temps.