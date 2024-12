Joan Verdú signa un Top-15 al gegant de Beaver Creek

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Verdú va tornar a la Copa del Món de gegant amb una 15a posició al gegant de Beaver Creek (Estats Units). Després d’una bona primera baixada, l’esquiador va tenir més problemes en la segona i no va poder lluitar per les posicions de podi. De totes maneres, Verdú va demostrar el seu potencial en el retorn a la competició després de la lesió de genoll que va impedir-li competir a Sölden a l’octubre, i va assegurar uns punts que de ben segur acabaran sent importants per a la general a final de temporada.