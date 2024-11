Ordino-Arcalís comença el compte enrere pel Mundial de Freeride

Publicat per Ivan Álvarez Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha presentat la seva elecció com a seu del Campionat del Món de freeride, que tindrà lloc entre l'1 i el 6 de febrer del 2026, el primer que se celebrarà després de la integració de l'esquí freeride i el surf de neu sota el paraigua de la FIS. Els campionats comptaran amb 67 dels millors freeriders del món, competint en una cursa en quatre competicions: esquí masculina, esquí femení, surf de neu masculina i femenina. Els 12 millors riders de la classificació general del 2025 tindran garantida la presència i, a més, es preveu que hi hagi representants de les millors federacions i de tots els continents, dues wild-card i una plaça per a Andorra, país amfitrió.

El director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha explicat que "una de les fortaleses que ha valorat l'organització per donar-nos el mundial de freeride és el fet que a Ordino-Arcalís tenim entre cinc i sis cares que hem demostrat en diferents edicions que poden acollir aquest esdeveniment".