“Un dels grans objectius són els Jocs de Milà-Cortina”

Publicat per Ivan Álvarez | Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Recentment reescollit com a president de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Patrick Frases afronta la segona legislatura –en l’anterior va estar tres anys– com a màxim mandatari de l’ens. El full de ruta a seguir contempla la continuïtat a la feina que s’estava duent a terme i millorar, tot el que sigui possible, en les tres disciplines tenint en compte les limitacions.