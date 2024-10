Carabaña somia amb una medalla a l’Europeu

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de la seva participació en els Jocs de París, Nahuel Carabaña arrenca un nou cicle olímpic amb objectius ambiciosos, i amb un somni: poder guanyar una medalla al Campionat d’Europa del 2026 que es farà a Birmingham. Així va manifestar-ho ahir l’atleta durant la presentació de l’acord de patrocini amb Andbank, que estarà els propers quatre anys amb ell per preparar el camí cap a Los Angeles 2028. “L’Europeu absolut és un objectiu al qual tinc força ganes i crec que tenim capacitat de guanyar, per què no, una medalla”, va destacar el corredor, que va afegir que “seria una fita ambiciosa”.