L’Enfaf enceta la temporada amb una derrota a domicili a Viladecans

L’Enfaf Construccions Modernes va arrencar la temporada al grup 2 de Primera Catalana amb una derrota a domicili davant de l’UD Viladecans per 2-0. El duel va arrencar ja malament per a les tricolors, i és que tot just s’havien disputat deu minuts quan Berta Larruy va anotar l’1-0. Al tram final del partit, amb l’Enfaf en cerca de l’empat, Maria Baños va fer el 2-0 a favor del conjunt català que acabaria sent definitiu. Les noies de Carlos Sánchez debutaran a casa dissabte, quan rebran el Cambrils Unió a partir de les 18.00 hores.

D’altra banda, la selecció sub-15 femenina va tancar la seva participació en el Torneig de Desenvolupament de la UEFA que s’està celebrant a Malta amb una derrota per 4-0 davant de les Illes Fèroe. La selecció havia caigut abans també per la mínima 1-0 davant de Malta, i havia obert el torneig empatant 1-1 contra Luxemburg.