Xavier Cornella és cinquè a l’Argentina i millora punts SAC

Publicat per Redacció Cerro Castor (Argentina)

Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier Cornella va aconseguir un molt bon resultat al segon i darrer eslàlom de la Copa de Sud-amèrica (SAC) a Cerro Castor (Argentina), on va ser cinquè entre un gran nivell d’esquiadors i, a més, va rebaixar punts FIS marcant 25.30 punts, la millor puntuació de la seva carrera esportiva. L’andorrà, que té 28.74 en l’última llista de la FIS, va fer un molt bon esquí amb un temps d’1’47”09, a 1”49 del guanyador, el francès Victor Muffat-Jeandet (1’45”60), segon va ser l’austríac Fabio Gstrein (+0”76), i tercer va acabar el suec William Hansson amb +1”05. “Aquí hi ha tots els cracs i ha fet una gran feina. Això s’ha de consolidar i ho hem de continuar treballant. Estem molt contents per haver començat així”, va explicar el tècnic, Fred Beauviel.