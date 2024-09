Victòria de l’FC Andorra a Tarassona (0-1)

Publicat per Redacció Tarassona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha sumat la segona victòria de la temporada i la primera a domicili, després de guanyar per la mínima 0-1 a Tarassona. En un partit on han anat de menys a més, després d’una primera part espessa, els tricolors han sortit molt millor a la segona meitat, i han trobat el gol al primer quart d’hora gràcies a Lauti, que ha fet la diana que acabaria donant tres punts en la primera pilota que tocava després d’entrar al terreny de joc.

El duel ha arrencat ensopit i sense ocasions més enllà d’un córner i d’un tir del Tarassona que ha sortit per sobre de la porteria d’un Oier que s’estrenava avui com a porter de l’FC Andorra en un duel de lliga. Els tricolors no estaven gens còmodes sobre la gespa en atac, però sí que es mostraven sòlids i ben plantats al darrere i no mostraven tampoc cap patiment a nivell defensiu. No ha estat fins a gairebé la mitja hora de joc quan ha arribat la primera ocasió dels de Ferran Costa amb una rematada de cap de Manu Nieto a la frontal de l’àrea petita que ha pogut treure un defensa aragonès gairebé sobre la línia. Aquesta ocasió ha semblat esperonar els tricolors, que han fet una passa endavant, tot i que la reacció ha durat ben poc més enllà d’una última ocasió a les botes d’Almpanis en un tir que ha sortit fregant l’escaire, just abans d’arribar al descans amb el 0-0.

A la represa, Álvaro Peña ha tingut la primera amb un tir llunyà un pèl mossegat sense problemes pel porter local, i tot seguit ha estat Morgado qui ho ha provat a la sortida d’un córner, i el Tarassona ha respost amb un tir d’Areso que ha sortit fora, però la segona meitat ha arrencat totalment tricolor, i Nieto ha provat de nou obrir el marcador. I tant ho buscava l’FC Andorra, que al final el gol ha acabat arribant gràcies a Lauti, que tot just portava 37 segons sobre el terreny de joc, i la primera pilota que ha tocat ha estat per enviar amb el cap a gol una centrada mil·limètrica des de l’esquerra de Luismi. Els tricolors van anar en busca del segon que donés la tranquil·litat, però el Tarassona va fer també un pas endavant i va tenir l’empat amb un cop de cap de Camus des de la frontal de la petita que ha marxat, miraculosament, a fora.

El marcador ja no s’ha tornat a moure, i els tricolors han sumat tres punts més per pujar a la part alta de la classificació. Ara, els de Ferran Costa estan quarts amb sis punts, a un punt del trio de colíders, la Cultural Lleonesa, la Reial Societat B i el Real Unión d’Irún. Els tricolors rebran diumenge vinent a la Ponferradina (12.00 hores) a l'Estadi Nacional.