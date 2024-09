Derrota abans de la Nations

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’assaig general abans del debut a la Nations League va deixar la selecció amb un regust amarg. És cert que des de les victòries sempre és millor afrontar una competició oficial, però Andorra va topar davant un Gibraltar que no va fer res de l’altre món per assegurar el triomf i li va arribar només aprofitant l’única ocasió amb cara i ulls de què va disposar (1-0). Era el minut 18 del primer temps quan una centrada de Britto per la dreta la va resoldre amb una rematada estranya i forçada Benet que, barallant-se per la posició amb Marc Pujol, va tocar mínimament la pilota per desviar-la i enredar Iker. Allistat un onze amb moltes novetats –el debut amb l’absoluta de Biel Borra, les titularitats de Dacu, Ian Oliveira i l’absència d’altres teòrics titulars davant Malta–, el grup de Koldo no va estar fi en defensa i va acusar certa falta de ritme que, tot i el gol encaixat, va portar el partit al descans amb l’única petjada de Da Cunha i un xut que Banda va refredar a córner.

“Ens han rematat massa i ho hem de millorar. A la segona hem dominat, però no ha pogut ser”

Koldo Álvarez de Eulate, seleccionador

​

A la represa, el context va virar i Andorra va obtenir el govern sense matisos i totes les intencions eren tricolors, malgrat diluir-se la majoria als darrers metres. Les entrades de Cucu, Aláez, Álex Martínez i Christian García va donar un altre aire i molta més lucidesa a la selecció que, fins i tot, va fregar l’empat amb dues osques ja en temps afegit. Primer al 96’, un xut de Berto des de la riba va marxar xiulant el pal esquerre i poc després, al 97’ i en la darrera acció del partit, Christian García, amb el vent a favor i totalment sol, va enviar la pilota per sobre del travesser de la porteria de Gibraltar. “A la primera part ens han rematat massa i aquest és un aspecte que hem de millorar de cara a la Nations. A la segona part hem millorat, hem dominat i fins i tot hem pogut fer l’empat, però no ha pogut ser”, va sentenciar el seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate. Per la seva banda, el debutant Biel Borra va apuntar que “ha faltat poc i ha estat una llàstima perquè excepte la primera part, que no hem estat gaire bé, sí que hem merescut quelcom més”. El lateral va afegir sentir “molt d’orgull” quan va conèixer la seva titularitat.