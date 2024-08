Victòria per encetar la pretemporada (85-80)

Els tricolors van arrencar de sortida amb Doumbouya fent mal per dins, i amb Evans agafant protagonisme en el joc exterior. De fet, dos triples seguits del nord-americà van donar una primera diferència als de Natxo Lezkano amb el 12-7. A poc a poc, però, el Lleida, que tot just va arrencar la pretemporada dimarts, va anar-se situant sobre el parquet, i amb un gran Bozic va retallar diferències en un primer quart que va acabar 26-22. Un +7 (37-30) al segon període feia semblar que el MoraBanc podria trencar el partit, però ni molt menys, amb el Lleida agafant-s’hi amb el 48-44 del descans.

Un 0-5 de sortida amb cinc punts de l’extricolor Madsen va posar al davant els lleidatans (48-49) abans que el duel entrés en un intercanvi de cops amb cistelles a una i altra banda. Però els tricolors van entrar en mode showtime aprofitant també la sequera del Lleida per trencar el partit, primer amb un 9-0 de parcial, primer, que va passar a ser de 19-2, abans de que un tímid maquillatge visitant reduís la diferència als deu punts (69-59) abans de l’últim període. Els tricolors van començar a notar la falta d’energia al tram final, però tot i la millora del rival, no van deixar escapar la victòria, tot i que ahir era el de menys i el que importava era començar a trencar el gel amb una temporada que il·lusiona, i de valent.

Nacho Llovet, amb 8 punts i 16 de valoració, va ser l’MVP tricolor, en un duel amb especial protagonisme de nous fitxatges com Doumbouya, màxim anotador amb 18 punts, Chougkaz i Ortega, amb 12 i 10 respectivament, o Evans.

Els tricolors seguiran ara amb els entrenaments, i el proper duel serà divendres vinent, a Sant Julià de Vilatorta, on els de Natxo Lezkano s’enfrontaran al Joventut a les 20.30 hores.

EL COMÚ D'ENCAMP I EL MORABANC RENOVEN UN ANY EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ

El comú d’Encamp i el MoraBanc Andorra van renovar per un any més el conveni de col·laboració que uneix totes dues entitats. La cònsol major de la parròquia encampadana, Laura Mas, va assenyalar que el conveni “ajuda a la visualització de la parròquia fora d’Andorra i, aquest any també, a Europa”, i va agregar que portarà com a novetats “l’organització d’estades esportives per a infants i joves a la parròquia, amb participació de joves del país, però també de fora”, després de l’estrena d’aquest estiu amb el campus de l’entitat.



De la seva banda, el president del MoraBanc, Gorka Aixàs, va afirmar que “Encamp és una parròquia que aposta per l’esport i la promoció, i aquí és on un club com el nostre i una parròquia com Encamp és molt fàcil que es trobin”. Aixàs va fer entrega a la cònsol major d’una samarreta de l’entitat.