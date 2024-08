Corralco, el paradís

La Federació Andorra d’Esquí (FAE) ha trobat en l’estació de Corralco (Xile) el millor hàbitat per preparar la temporada. Des de fa tres anys, i gràcies a un conveni signat entre les dues parts, els equips de l’EEBE de la federació treballen durant diverses setmanes en unes instal·lacions idíl·liques i amb unes excel·lents condicions per esquiar. Corralco esdevé el centre d’operacions de la FAE i els equips de l’EEBE sub-16 i sub-19 es desplaçaran els propers dies per realitzar les seves respectives estades, així com els equips nacionals. “Curiosament, qui porta tot això i ens fa d’enllaç és andorrà, Jordi Ramírez, i és l’encarregat de portar tots els equips que fan estades aquí”, destaca Roger Vidosa, el director tècnic d’alpí de la FAE.

“És un luxe i el nostre camp base a l’estiu. La idea és, a la llarga, ser-hi més temps” Roger Vidosa, Director esportiu d’alpí

Aquesta pretemporada, fins i tot, els equips masculí i femení aniran a Corralco i estrelles com el suís Marco Odermatt també realitzaran una estada en aquesta estació. “Aquí les condicions són molt bones per fer certes disciplines com les de velocitat, també per fer una primera posada a punt a nivell tècnic, ja que són perfils de pista que no hi ha neu injectada i que permet fer molt bona feina, com si fóssim a qualsevol pista d’Andorra”, apunta Vidosa. El director tècnic d’alpí afegeix que “aquí venen els millors equips del món, perquè per fer velocitat és dels millors llocs. La pista és superampla, no té cap roca, no has de ficar cap xarxa per si caus, i el risc de fer-te mal és molt menor que en altres llocs del món”. Vidosa explica que “tenim llogat l’espai per dos mesos i escaig. És un lloc on hi ha unes cabanyes i té capacitat per a vint-i-dues persones. Això és un luxe, perquè és el nostre camp base a l’estiu i la idea que tenim és que a la llarga podem tenir l’espai encara més temps, que també puguin venir els clubs amb els tecnificats sub-14 i obrir-ho a més gent. Tenir un espai fix cada estiu”.