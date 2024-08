Clemente arriba a l’Andorra “per créixer i fer un bon any”

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va presentar ahir Jesús Clemente, l’última incorporació que ha realitzat l’entitat fins al moment, que veu el club tricolor com “un bon lloc on créixer i fer un bon any”. El lateral dret va jugar les dues últimes temporades a les files de l’Eldenc (tant a Primera RFEF com a Segona Divisió) i va manifestar que “l’objectiu ha de ser poder guanyar cada partit o estar a disposició de guanyar-los i ser un equip seriós a la categoria”, a més d’afegir en relació amb l’objectiu de l’ascens que “ja sabem com és de dura la categoria i hem d’anar pas a pas sense pensar en l’ascens, tot i que tampoc es pot perdre l’ambició de guanyar cada partit”.

El nou lateral dret tricolor té 23 anys i va explicar que “l’acollida dels companys i del club ha estat molt bona, i m’estic sentint molt còmode des que he arribat al país”, a més de cloure que “soc un jugador compromès i qui vingui al camp veurà ràpidament el tipus de futbolista que soc”.