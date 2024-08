Faysal deixa l’Atlètic Escaldes i signa pel Gzira de Malta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’atacant Faysal Chouaib deixa l’Atlètic Escaldes i jugarà la pròxima temporada a la lliga de Malta, concretament al Gzira United FC, segons va anunciar l’equip maltès a les seves xarxes socials. Faysal va jugar la temporada passada a les files de la UE Santa Coloma, on va ser un dels jugadors importants per assolir el títol de lliga, però després va signar per l’Atlètic Escaldes, amb qui va disputar la primera eliminatòria de la Conference League. Ara, iniciarà una aventura a Malta.