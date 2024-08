Doria enceta les sèries de caiac-cros amb ambició

Gairebé sense temps per assaborir l’històric sisè lloc i primer diploma olímpic de la història del país, Mònica Doria va tornar a saltar ahir al canal de Vaires-sur-Marne per encetar la competició de caiac-cros, on va marcar el novè millor temps a la contrarellotge. Aquesta modalitat s’estrena en aquests Jocs Olímpics de París (es ve fent en Copes del Món i Mundials), i a la primera jornada les competidores baixen soles pel canal per establir un temps i poder definir així les eliminatòries dels dies posteriors. Doria va ser ahir novena amb un temps de 73”15 que va deixar-la a 2”82 del millor registre, que va assolir ahir la francesa Camille Prigent.

“Ens encantaria fer un Top 8 i lluitar per la medalla, però hi ha molta incertesa”

Mònica Doria, palista

Aquesta novena posició va situar Doria a la novena de les 11 curses eliminatòries (es disputarà a les 16.10 hores avui), en què s’enfrontarà a Eliska Mintalova (Eslovàquia), Shiting Li (Xina) i Hauka Okazaki (Japó) a la primera ronda. Les dues primeres accediran als setzens de final que es disputaran demà, mentre que les altres dues tindran una segona oportunitat amb la repesca, on hi haurà cinc curses amb tres competidores a cadascuna, i on, de nou, les dues millors passaran als setzens. Demà es disputarà la segona ronda, on les dues millors de cada cursa segueixen endavant, mentre que per dilluns quedarà l’última jornada de competició amb els quarts de final, les semifinals i la final, també amb el mateix format de competició.

“[Sobre la competició de canoa] Vam acabar contents, però va ser un cop una mica dur”

Mònica Doria, palista

La palista va referir-se ahir a aquesta nova modalitat i va destacar que “estem contents”, a més d’afegir que “per suposat que ens encantaria fer un Top 8 i arribar a semifinals, i després a la final i lluitar per una medalla, però en aquesta disciplina hi ha molta incertesa i coses incontrolables, però el que és segur és que lluitarem i treballarem per intentar arribar fins a l’última ronda”.

ESPINA CLAVADA

Més de 48 hores després de l’històric diploma en canoa, Doria encara li donava voltes i va admetre que “vam acabar contents, però va ser un cop una mica dur” pel fet de veure’s tan a prop de les medalles. De totes maneres, va reconèixer que va anar-li bé “un dia més de descans per baixar-ho tot, rebaixar les emocions del dia anterior i poder afrontar el caiac-cros com una persona nova, que moltes vegades no és fàcil”. A més, va agrair a l’equip que l’envolta perquè “cada dia és molt intens en l’àmbit emocional i de vegades és difícil de gestionar-ho”.

Per últim, i sobre si segueix amb el somni de la medalla, va declarar que “sens dubte, si no, no hauria començat el caiac-cros. Segueix estant ben viu, els Jocs no han acabat i aquesta és una disciplina més”.