El darrer fitxatge de l’FC Andorra, Assane Ndiaye, va ser presentat com a nou jugador tricolor i va assegurar “molta feina tant en atac com en defensa”. A més va destacar que “no vaig dubtar” a fitxar per l’Andorra i que “és un club molt gran a la categoria”.