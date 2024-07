L'FC Andorra suma la segona victòria contra l'Eivissa (2-0)

L’FC Andorra va sumar la segona victòria de la pretemporada i va superar l’Eivissa, també de Primera RFEF, per 2 a 0 en el segon assaig disputat a les instal·lacions de San Pedro del Pinatar (Múrcia) i amb gols de dos dels nous fitxatges, Lautaro (39’) i Juanda Fuentes (68’). A banda de repetir el mateix resultat que contra el Southampton sub 21, el conjunt de Ferran Costa també va tenir un patró molt similar, amb trams de partit en què es va mostrar molt superior i va poder enllaçar accions de molt mèrit.

“L’equip està tenint molt bona mentalitat i la valoració de l’estada és positiva”

“Més enllà del joc, ara hem de posar l’accent a ser l’equip que volem ser. No ens hem d’aturar aquí” Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra

La primera oportunitat, però, la va tenir l’Eivissa amb un xut d’Eugeni Valderrama que va anar al travesser i Ratti va aturar en dos temps un altre xut, en aquest cas d’Olabe. Abans, una acció individual de Cerdà va acabar sense conseqüències i al minut 39 l’Andorra va inaugurar el marcador. Una centrada d’Álvaro Peña la va lluitar Martí Vilà que, després de topar amb el porter de l’Eivissa, Ramón Juan, va deixar la pilota morta perquè Lautaro l’emboqués a dins (1-0). A la represa, Costa va introduir un 11 absolutament nou. Oier va protagonitzar dues bones intervencions a xuts d’Àlex Gallar i Brizuela i Eric Monjonell en va fallar una de molt clara que semblava l’empat. Pèro qui va marcar va ser l’Andorra. Al minut 68, una passada a l’espai de Bombardó la va definir a la perfecció Juanda Fuentes per fer el 2 a 0 definitiu i, fins i tot, el conjunt tricolor n’hauria pogut fer algun més abans del final. Berto Rosas va tenir un contra un davant el porter que no va encertar i a la sortida d’un còrner, Bombardó va enviar la pilota al pal. Segon partit amistós, segona victòria i segona porteria a zero per a un FC Andorra que ahir va cloure l’estada a San Pedro del Pinatar. “L’equip està tenint molt bona mentalitat i aprofitant al màxim el dia a dia per créixer en aquest procés de construcció. El partit ha estat un bon test de preparació per anar agafant mecanismes, hàbits i per definir la identitat que volem com a equip”, va explicar el tècnic tricolor, Ferran Costa. L’entrenador, a més, va subratllar que “la valoració de l’estada és positiva i el que hem de fer ara és no aturar-nos aquí” i que “més enllà del joc hem de posar l’accent a ser l’equip que volem ser”. El conjunt tricolor ja es troba a Andorra i tornarà a la feina demà a la tarda.