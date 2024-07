Doria lluitarà per estar entre les 12 millors del món

Mònica Doria va aconseguir amb certa comoditat assolir el primer gran objectiu marcat als Jocs Olímpics de París, la plaça per a les semifinals de la disciplina de caiac. La primera baixada, en què va marcar el quart millor temps (95.93), va resultar suficient per assegurar la presència avui en la lluita per estar entre les 12 millors. La palista andorrana va fer una baixada espectacular, molt sòlida, sense penalitzar i sense errades i va saber gestionar perfectament la situació i la sobreexcitació que suposa competir en una cita olímpica. El crono marcat permetia a Doria treure’s la pressió, ja amb la classificació a la butxaca i, fins i tot, ser conservadora a la segona baixada. El director tècnic de la federació, Toni Cadena, va explicar que “la primera baixada era molt complicada i l’ha fet molt bé, respectant les trajectòries i les línies que tenia marcades i planificades. Esperem que sigui la primera de les moltes baixades que ha de fer a París”. La feina estava feta, però dos tocs a dues portes –la 2 i la 10– no li van permetre millorar la marca registrada a la segona baixada, ja sense cap pressió, i Doria va fer un 98.51 que sí que li va permetre romandre en el top 10 general. La més ràpida va ser l’australiana Jessica Fox, bronze a Tòquio 2020, amb un millor temps de 92.10, i la polonesa Klaudia Zwolinska (93.03) i la francesa Camille Prigent (93.25) van ser segona i tercera, respectivament. En aquestes eliminatòries, l’alemanya Ricarda Funk, or a Tòquio, va fer el sisè millor temps.

“Ha estat un dia de moltes emocions, de molts nervis i he acabat molt contenta per com ha anat”

“La primera baixada és sempre per trencar el gel i tinc ganes de donar-ho tot avui, com sempre” Mònica Doria, Palista

Mònica Doria, en declaracions a RTVA, es va mostrar molt satisfeta de com es va desenvolupar la jornada: “Ha estat un dia de moltes emocions, de molts nervis i he acabat molt contenta. Tinc moltes ganes de les semifinals i de donar-ho tot, com sempre, una altra vegada”. La palista va afegir que “per a nosaltres la primera baixada és una mica trencar el gel i de cara a demà [per avui] segur que serà molt més complicat el circuit, però sempre és divertit i és la gràcia del nostre esport. No tinc cap dubte que aconseguirem fer una bona baixada, també”. La de caiac és la primera de les tres disciplines que Doria ha d’afrontar a París i va apuntar que entrar a la primera final, avui, “és cert que és l’objectiu, poder estar entre les 12 millors, però aquests Jocs els hem enfocat a anar dia a dia perquè, al final, són molts dies de competició, tres categories diferents –caiac, canoa i caiac cros– i no volem pensar més enllà, només en el moment i en el present”. Així, la palista andorrana competirà aquesta tarda a les semifinals, a partir de les 15.30 hores, per buscar un lloc a la final i fer història per a l’esport andorrà.