Juanda Fuentes arriba a l’Andorra per ser “diferencial en atac”

L’FC Andorra va presentar ahir l’extrem esquerre Juanda Fuentes, que arriba a l’equip amb l’objectiu de “ser diferencial en atac, que ajudi, i que aporti a l’equip també defensivament”. Nascut fa 21 anys a Colòmbia, però format a les categories inferiors del Barça, arribarà a l’entitat amb l’objectiu de tornar a gaudir després “d’una temporada força dura” l’any passat a l’Ostende de la Segona Divisió belga. És per això que el jove futbolista va considerar el club tricolor com el “lloc adequat per poder tornar a gaudir i ser el jugador que havia anat demostrant els últims anys”.