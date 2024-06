Pelegrina frega el podi en els 100 braça a Palma

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Patrick Pelegrina va finalitzar en quarta posició a la prova dels 100 braça del Campionat d’Espanya de natació, que s’està celebrant a Palma de Mallorca. El nedador havia disputat al matí les sèries amb la segona millor marca dels competidors no espanyols, amb un temps d’1’02”51.

Ja a la gran final, Pelegrina sortia al sisè carrer de la final A, on va acabar sent quart classificat amb un temps d’1’02”51 i 753 punts AQUA, clavant el mateix crono que havia obtingut a la jornada matinal. El títol de campió d’Espanya va ser per a Carles Coll (1’00”63), seguit pel polonès Dawid Wiekiera (1’01”18”) i per l’espanyol Nil Cadevall (1’01”27).

També ahir, però a Belgrad, Tomàs Lomero va tancar la seva participació en el Campionat d’Europa sent novè a la seva sèrie dels 100 papallona (46è dels 53 participants totals) amb un temps de 56”40, a més d’un segon de la seva marca d’inscripció per a la prova.

Ni Pelegrina ni Lomero van poder assolir la mínima olímpica de cara als Jocs de París, objectiu principal de tots dos nedadors al Campionat d’Espanya i al Campionat d’Europa. Pelegrina, però, està al capdavant del rànquing nacional per punts AQUA per si el COA decidís utilitzar finalment les places d’universalitat.

La representació andorrana a Belgrad segueix amb Bernat Lomero als 200 lliures i amb Nàdia Tudó als 200 braça.