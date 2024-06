El MoraBanc fitxa el base nord-americà Shannon Evans

detail.info.publicated Marc BascoIvan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc segueix perfilant la plantilla de cara a la temporada vinent i Shannon Evans serà el pròxim fitxatge del conjunt tricolor. El del base de 29 anys és un nom que havia estat sonant les últimes setmanes després d’acabar contracte amb la Penya el 30 de juny, i, segons ha pogut saber el Diari, jugador i entitat tricolor ja tenen tancat un acord, a falta dels últims serrells, perquè s’incorpori a les ordres de Natxo Lezkano i passi a vestir la samarreta del MoraBanc Andorra per a les dues pròximes temporades. Un cop confirmada la presència de l’entitat tricolor la temporada vinent a la competició europea, una de les seves prioritats, només és qüestió de dies que es rubriqui l’acord amb la signatura de les parts.

Evans és nascut a Connecticut, als Estats Units, però té la nacionalitat guineana, fet que comporta que no ocupi plaça d’extracomunitari, fet que afavoreix la possible continuïtat de Harding, i de possibles futures incorporacions. El base ja té experiència a l’ACB després d’haver jugat a Betis, València i Penya. Va fer el salt a Europa des de la lliga universitaria nord-americana a Hongria, i també va jugar a França i Turquia abans d’arribar al Betis, on va ser un dels jugadors més destacats la temporada 2021-2022, amb una mitjana de 17,4 punts i 19,1 crèdits de valoració. La temporada següent va seguir al conjunt andalús, on va millorar les seves prestacions amb 21 punts, 5,5 assistències i 21,4 de valoració en 15 partits, fins que el València Basket va fitxar-lo a mitjan temporada. Com a taronja va jugar 18 partits a l’ACB amb 7 punts de mitjana, i el València va rescindir-li el contracte un cop acabada la temporada. Evans va arrencar el curs passat al Beijing Ducks xinès i va incorporar-se al Joventut al gener. Al conjunt verd-i-negre va disputar 17 partits, amb 9,1 punts i 2,8 assistències de mitjana.