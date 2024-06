Golejats per Espanya

Més enllà de la reminiscència i de desbloquejar el precedent de fa 20 anys a Getafe, una selecció espanyola a mig gas en la posada en escena va superar Andorra en un partit definit a la represa en què l’entrada d’Oyarzábal a la tornada de vestidors va resultar terminal. El segon assaig davant Espanya es va facturar amb un 5 a 0 al qual el futbolista de la Reial Societat Ayoze i l’espurna del blaugrana Fermín es van encarregar de donar forma.

La selecció va perdre al Nuevo Vivero davant Espanya en el primer dels amistosos.FAF / Xavi Miró

El guió de la selecció tricolor a Badajoz no va esdevenir cap sorpresa per a ningú i va ser lògicament molt previsible. Dues línies folrades, ben precintats al voltant d’Iker Álvarez i un rocós 5-4-1 amb només Cucu com a illot. La supervivència d’Andorra depenia de la intensitat, de no deixar a l’aire cap esquerda i de mantenir un exercici defensiu impecable davant una Espanya amb el monopoli de la pilota però sense revolucions. La Roja, en plena preparació per a l’Eurocopa, va tenir Andorra com un bon espàrring per poder bressolar la pilota d’un cantó a un altre, activar-se, carregar les cames i completar un entrenament de qualitat abans de la cita continental. Amb un ritme tebi i pràcticament jugant amb xancletes, fins al minut 24 no va enfocar Espanya Iker ni va trobar la manera de desfer l’escrupolós ordre darrere dels tricolors, que sí que exhibien cert esperit competitiu. Va ser a pilota aturada i aprofitant una segona jugada. Ayoze, el davanter del Betis, va recollir una bola restada per Cubarsí per embocar l’1 a 0. Un gol que no va desviar la partitura ni va fugir de l’avorriment general, amb una Espanya que no trobava el fil. La possessió era pesada, sense profunditat ni malícia, fàcil de defensar per a Andorra, tot i que entre badall i badall, Cucu va trepitjar l’àrea espanyola amb un xut encreuat que va refredar Raya i Morata va veure com se li invalidava el segon bingo dels de De la Fuente per fora de joc. Després de la treva, Espanya va augmentar les petjades al perímetre d’Iker i, posteriorment, de Gomes. L’entrada d’Oyarzábal va aportar més ullal al combinat espanyol i la seva associació amb Ayoze va acabar de desfilar la bastida andorrana. L’extrem de la Reial Societat va signar un hat-trick en 20 minuts (52’, 65’ i 72’) i va desmuntar qualsevol intenció d’obtenire un resultat de mèrit per a Andorra, que ja va posar el focus en Ludo per sortir de Badajoz amb un mínim somriure. L’entrada del petit futbolista de la UE Santa Coloma al minut 79 va servir per escenificar una trajectòria de 19 anys i de 47 partits amb la selecció i mentre es col·locava el braçalet de capità per gaudir del darrer tram de l’assaig i les alenades finals de la seva carrera, capricis del destí, Ferran Torres va arrodonir la golejada espanyola amb el cinquè gol després d’una acció del també blaugrana Fermín López. La finestra internacional per al grup de Koldo Álvarez de Eulate es tancarà aquest dimarts amb l’assaig davant Irlanda del Nord a Múrcia.