El VPC no dona cap opció al Barça i es classifica per a la final

El VPC Andorra no va fallar i va classificar-se per a les semifinals de la Divisió d’Honor Catalana i per la fase d’ascens a Divisió d’Honor B espanyola després d’exhibir-se davant del Barça i guanyar per 57-19. Els tricolors coneixeran avui si el rival diumenge vinent a la Foixarda serà el Químic o el Gòtics.

Els tricolors van anar per feina des de l’inici, i ja guanyaven 14-0 als cinc minuts gràcies a dos assajos de Fede Aguiar transformats per Ramiro Gandini. Un cop de càstig d’aquest últim va situar el 17-0 al marcador, i abans del descans encara van arribar tres assajos tricolors més de Cristian Abarca, Adrià Calvó i Aguiar (tots tres transformats per Gandini) per marxar 38-7 al pas pels vestidors. A la represa un assaig de Gandini transformat per ell mateix va situar el 45-7. Ja a les acaballes del partit, dos assajos més dels tricolors, obra de Soda Daniels i Albert Pons van acabar deixant el marcador en el definitiu 57-19.

La festa va ser completa a Prada de Moles, i és que el segon equip va classificar-se també per a les semifinals, en aquest cas de Segona Catalana, després de desfer-se del Geieg per 46-28.