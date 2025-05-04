Actor i director de teatre
Franck Desmedt: “La força de l’amor maternal no la retrobem mai més”
El teatre de les Fontetes de la Massana acull dimarts a les nou del vespre la representació de La promesse de l’aube, basada en la novel·la autobiogràfica homònima de Romain Gary. Desmedt, sol sobre l’escenari, interpreta tots els papers de la història.
Què l’ha seduït d’aquesta història?
La relació amb la mare. La força de l’amor incondicional. I, sobretot, el fet que Romain Gary sempre va voler ser fidel als somnis de grandesa que la seva mare va tenir per a ell. Aquesta ambició va permetre-li bastir la pròpia llegenda. Hi ha molts elements de la història que no són certs. Gary era un mitòman. Per a ell, la ficció és més bella que la realitat, i això també m’interessa. L’obra és un homenatge a un dels més grans impostors literaris de tots els temps.
Com ha traduït l’univers literari de la novel·la en una obra de teatre?
L’ombra de la mare sempre és present en l’escenari, ja que Romain Gary es construeix a l’obra de la seva mare. Hi ha una quarantena de personatges en la història, que recreo sobretot gràcies al gest i el treball corporal. Gary és un home intel·ligent, ambiciós, joiós i, de vegades, també desesperat, i tots els personatges amb qui interacciona són una mena de contrapunt a les seves emocions.
Hi ha alguna escena que l’hagi emocionat particularment o que li costi més representar?
Sí, cada vegada que parla del que no retrobem mai més, del que ha passat i no torna, de l’amor maternal. La força de l’amor maternal no la retrobem mai més.
La relació entre la mare i el fill és al cor de l’obra. Què en penseu, d’aquest tema? D’alguna manera, l’actor també dona a llum el personatge sobre l’escenari...
Certament. L’obra és una oportunitat per mirar de ser més sensible a aquest vincle que tenim tots amb la mare. Hi ha molts espectadors que s’emocionen durant l’obra davant d’aquesta interrogació permanent sobre què vol dir criar bé un fill. Perquè no hi ha una tècnica ni unes regles clares sobre com fer-ho i cada infant és diferent. Aprenem a ser pares fent camí. És impossible fer-ho d’una altra manera.
En quins projectes treballa actualment?
Treballo en Saint-Exupéry. En els últims anys de la seva vida Aréopostale [companyia aèria de transport de passatgers i servei postal nascuda el 1927 a Tolosa i desapareguda el 1933] va esdevenir una mena de paradís perdut. Sempre va trobar a faltar la camaraderia que hi havia entre els pilots, pioners heroics de l’aviació que havien obert moltes rutes. És un personatge amb un caràcter fort, que en els anys de l’ocupació es gira contra tots: contra Vichy i Pétain, per descomptat, però també contra el general De Gaulle.