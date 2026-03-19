Prediccions del zodíac
Aries
Si sou una persona artística per naturalesa, espereu una ràfega d'inspiració avui juntament amb una compulsió irresistible per iniciar un nou projecte i treballar fins que pugueu veure almenys alguns resultats. Si mai t'ha atret l'art abans, de cop pots sentir ganes d'intentar-ho, potser utilitzant la tecnologia informàtica.
Taure
Com a persona a qui li agrada ser sociable i extravertida, dies així proporcionaran una sortida meravellosa per a la teva energia. Pots passar molt de temps amb la teva família avui, però també és probable que estiguis en contacte amb moltes altres persones. En algun moment, potser et trobes al centre d'atenció.
Bessons
Els esdeveniments dels darrers dies podrien fer-te sentir molta emoció i un optimisme particular sobre la teva vida amorosa. La comunicació amb la persona estimada podria adoptar la forma de cançons romàntiques o de poesia. Si vols regalar alguna cosa a aquesta persona, fes-ho per tots els mitjans, però limita't a alguna cosa que no sigui amenaçadora com, per exemple, un llibre.
Cranc
Si pertanys al món de les arts, avui espera avui escoltar sobre l'oportunitat d'exposar la teva obra públicament. Hauries de rebre una reacció molt positiva, així que pots esperar una gran quantitat d'elogis i impulsos pel teu ego. Una oportunitat per guanyar una mica de diners amb la teva feina també podria aparèixer.
Lleó
Sensacions increïbles d'entusiasme, optimisme i alegria podrien omplir el teu cor i la teva ment avui. La teva vida està canviant d'una manera positiva, i encara que potser no sigui evident, ho estàs detectant de manera intuïtiva. Un romanç a llarga distància amb algú podria estar a la vista. Si el teu és l'escriptura, l'edició és a tocar.
Verge
Alguns bells somnis o visions, potser relacionats amb àngels, guies espirituals o altres éssers similars, podrien aparèixer avui. Escolta amb atenció els missatges que porten. Ja es tractin d'assumptes de la teva vida material, preocupacions intel·lectuals o espirituals, o esdeveniments futurs, poden donar llum sobre una gran quantitat de dades sobre tu de les que no eres conscient.
Balança
L'amor i el romanç continuen florint. Podries trobar-te en esdeveniments socials juntament amb la persona estimada, entre amics antics i nous. Algú proper podria estar planejant un casament i convidar-los a assistir-hi. No et sorprenguis si això dóna alguna idea a la teva parella! Permet-te somiar una mica avui. Pots fer-li front a la realitat demà.
Escorpí
Les coses aniran molt bé per a tu? Aquesta és una pregunta que et podries fer ara. Tot sembla perfecte a mesura que la teva carrera, situació romàntica, educació i allò espiritual semblen cristal·litzar-se en una vida meravellosa. No perdis temps preocupant-te si tot això és massa bo per ser veritat!
Sagitari
Ampliar els teus horitzons és definitivament a l'agenda d'avui. Viatges, educació, creativitat... tot arriba a l'avantguarda de les teves preocupacions. El romanç també hauria d'anar bé. Un amic et podria presentar a un nou interès i els nens també poden ser una font d'alegria. La felicitat regna quan ets capaç de dedicar més temps a la consecució dels objectius que signifiquen més per a tu.
Capricornio
Estàs treballant des de casa ara o potser ho estàs considerant? Si és així, recorda que és probable que gaudeixis de la comoditat i la llibertat que això proporciona. Estar al teu propi ambient, entre els teus llibres o mascotes, i vestint la teva pròpia roba se sentirà bé. No obstant això, de cap manera treballar tot sol comprometrà la teva ètica del treball.
Aquari
Un esdeveniment social al teu veïnat podria connectar-te amb persones que comparteixen les teves inclinacions espirituals i intel·lectuals. Com a resultat, és probable que facis nous amics i passis molt de temps al telèfon amb ells en els propers dies. Si no tens parella, una daquestes persones podria resultar ser un potencial interès amorós.
Peixos
És probable que un projecte en què estàs treballant, potser relacionat amb la feina o personal, requereixi habilitats més creatives de les que normalment necessites. Escriure, dibuixar o gràfics per ordinador podrien estar involucrats. És possible que tinguis alguns dubtes sobre les teves habilitats, però és més probable que et sorprenguin els resultats.