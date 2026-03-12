HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Bones notícies! Sembla que els diners t'arribaran. Potser rebràs un bo extra, o potser has rebut una bona crítica i obtindràs un augment substancial. En assabentar-te'n sens dubte millorarà el teu estat d'ànim i, pel fet que et sents bé, seràs especialment amable amb els que t'envolten. Van respondre de la mateixa manera. Gaudeix del teu dia!
Taure
Avui podries enfrontar-te a un munt de gent de fora de la ciutat que mai no has vist abans. Probablement ho trobaràs emocionant i estimulant, però també pots sentir nervis. Podria ser també que ara no et sentis gaire cordial. Aquest podria ser un dia per escoltar que per intentar parlar. De vegades això impressiona la gent més del que creuries.
Bessons
Avui podries sentir un amor molt poderós i devorador per tot el món que t'envolta i potser per totes les formes de vida en general. També és probable que sentis romanticisme i passió i ànsies per la companyia d'una parella amorosa. La teva imaginació està volant alt, i podries estar tractant de trobar un regal per a un ésser estimat. També estàs sentint molta inclinació espiritual.
Cranc
Podries sentir molt afecte per tothom que t'envolta avui, fins i tot per aquells que normalment pots trobar irritants. Col·legues, amics, família i aquesta persona especial a la teva vida probablement seran més feliços en gaudir d'aquesta resplendor, i els hauries de correspondre. Sents una generositat especial, així que comprar regals és probable que estigui a la teva agenda. Tampoc t'oblidis de ser amable amb tu també.
Lleó
La feina et pot semblar més càrrega que de costum, ja que avui els teus pensaments són a casa, amb la família, amics i la teva parella. És poc probable que et concentris a la feina, i és possible que aconsegueixis el telèfon constantment a la recerca d'una veu amiga. Les imatges d'objectes preciosos et poden ballar al cap. No et preocupis per la teva concentració. Tornarà de nou demà!
Verge
La teva sensibilitat natural i compassió reben un fort impuls avui pels forts sentiments d'amor i afecte per tots els qui són al teu voltant. Per tant, és molt probable que donis i rebis una gran quantitat d'expressions d'afecte, tant obertes com subtils. La teva parella ha de sentir-se especialment romàntica cap a tu, així que relaxa't i deixa que et presti tota la seva atenció. Els nens també podrien ser una font de suport poderosa.
Balança
Ets una persona sociable per naturalesa, i avui és possible que vulguis socialitzar i gaudir. Et pot preocupar massa la teva aparença, possiblement perquè vols impressionar una parella romàntica actual o potencial. No et preocupis, pensarà que et veus molt bé. Podries rebre una gran quantitat d´atenció durant tota la nit, tant d´aquesta persona com d´altres que consolidarà els llaços que tens amb tots els teus amics. Gaudeix-ne!
Escorpí
Podeu començar el dia sentint una mica d'inseguretat sobre tot el que passa al vostre voltant. Les pressions de treball més grans podrien haver-te provocat una mica de tensió. Tot i així, una gran quantitat d'amor i atenció dels teus amics, nens i d'aquesta persona especial haurien de fer-te sentir millor en poc temps. A la nit, relaxa't i veu una pel·lícula amb la teva parella!
Sagitari
Avui et poden arribar diners extra com a recompensa per la feina ben feta. Potser rebis una bonificació substancial, o potser rebràs un augment significatiu. De qualsevol manera, tindràs una situació financera força bona. Serà molt optimista sobre el teu futur, i per tant les teves relacions amb els altres seran càlides i agradables. Passa la nit celebrant-ho!
Capricornio
Potser assisteixes a una festa oa una activitat en grup aquesta nit. No obstant això, tu i aquesta persona especial bé podrien sortir abans d'hora per dedicar una mica de temps a la conversa íntima. Hauries de veure't molt bé, sentir-te bé i ser especialment optimista sobre el teu futur i el futur de les teves relacions. El futur es presenta molt brillant per a tu avui.
Aquari
Avui hauries de sentir alegria. Pots optar per canalitzar part d'aquest entusiasme cap a la decoració de casa teva. El teu sentit de l'estètica és fort, com la teva energia física, així que un cop decidit un determinat curs d'acció, no és probable que l'abandonis. Membres de la família o altres persones properes a tu es poden unir i crear un fort ambient de companyerisme. Fes una festa improvisada aprofitant-te'n. Posa't en marxa, ia gaudir!
Peixos
Una gran quantitat de comunicacions càlides i amoroses et podrien arribar avui. Podrien ser cartes, trucades telefòniques, correus electrònics o missatges de textos. Amics llunyans dels que no has sabut en molt de temps podrien mantenir-te al telèfon tot el dia. És probable que les relacions amb els membres de la família o amb un soci avui siguin de suport i íntimes. Amb això, la teva estima per les persones a la teva vida pot destacar-se.