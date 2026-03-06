HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Has de sentir-te emocionalment fort avui tot i que podries trobar-te que certa idea et passa pel cap: reduir la velocitat i prendre't les coses amb tranquil·litat. El diàleg intern podria tornar-te a la bogeria si no tens cura. La cosa més important ara és simplement seguir el teu cor. Fes el que t'agradi fer, i associa't a les persones que t'estimin i respectin al màxim.
Taure
La tensió dins d'un grup del qual ets part es podria deure a problemes de diners. Potser els membres del grup estan en desacord sobre el que cal fer pel que fa a la recaptació de fons o les limitacions pressupostàries. El millor és que et separis daquest tipus de coses si és possible. És esgotador.
Bessons
Potser et resultarà difícil connectar amb les teves emocions avui. Podria ser que sigui difícil trobar una mica de temps de tranquil·litat per poder asseure't i escoltar la teva veu interior. Hi ha distraccions per tot arreu que estan tirant de tu en moltes direccions diferents.
Cranc
Pots trobar que avui el teu cor està rebotant com una pilota de tennis. En un moment pots anar en una adreça, mentre que al minut següent vas en una adreça completament diferent. En lloc de tractar de lluitar contra aquest sentiment, aprofita't d'ell.
Lleó
El teu nivell denergia és alt avui, però vés amb compte amb no acabar als núvols. Mantingues un peu fermament plantat a terra, ja que potser has de mantenir el cap fred en una feina o situació personal.
Verge
Podries pensar que la teva vida és massa avorrida perquè a ningú més no li importi. No caiguis al pou de l'autocompassió i ni et convencis que simplement no hi ha prou emoció a la teva vida i mai n'hi haurà. Creu que tens el poder de guarir qualsevol sentiment tan oprimit com el que puguis tenir en aquest moment.
Balança
En un esforç per ser l'estrella més brillant a l'escenari, en realitat podries estar foragitant els membres més importants de la teva audiència. Assegura't que no estàs posant diferents màscares davant de persones diferents només per poder apaivagar aquelles amb què estàs.
Escorpí
Endavant, fes una llista avui. Les emocions poderoses tendeixen a apartar-te del teu camí actual a no ser que tinguis algun tipus de pla concret al qual recórrer. Comença delegant tasques als que t'envolten. Et sorprendràs del temps que tens quan et dediques a la teva tasca i tots els altres al teu voltant estan en moviment.
Sagitari
Si et fixes bé avui, tens propensió a notar aspectes de les persones que mai no has notat abans. Podria haver-hi un frenesí d'activitat que t'atrapa a la xarxa i et porta lluny. Recorre a altres persones a la recerca d'orientació a mesura que avances. Quan demanis ajuda, la rebràs.
Capricornio
Aneu amb compte amb tenir massa tossuderia avui. Aquest és un d'aquells dies que et demanen que construeixis una estructura en una zona molt ventosa. Si insisteixes en l'ús dels materials més rígids, trobaràs que l'estructura s'acaba trencant en dos.
Aquari
Sempre és bo tenir una actitud flexible, sobretot avui. El vostre poder d'adaptació podria ser posat a prova quan us trobeu enmig d'emocions inconstants i d'actituds rebels. No t'obsessions per obtenir respostes directes de la gent avui, ja que tenen propensió a estar tan confosos com tu sobre certes qüestions.
Peixos
Podries sentir frustració per la manca de compromís per part dels altres avui. Podries intentar fer plans amb la gent però ells continuen canviant d'opinió sobre el que volen fer. Potser són emocionalment insegurs i tinguin por de fer el següent pas. No deixis que altres persones t'aturin. Fes plans i atempti a ells. Altres persones s'acomodaran al lloc corresponent.