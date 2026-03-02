TELEVISIÓ
Adeu planificat
La BBC i HBO finalitzaran ‘Industry’ amb una cinquena temporada confirmada. Els creadors volen concloure la sèrie al punt àlgid i amb tots els arcs narratius resolts.
La sèrie Industry, coproduïda per la BBC i HBO, arribarà al final amb la cinquena temporada. Les dues cadenes han confirmat que la ficció tancarà el seu recorregut amb aquest cinquè lliurament, que ja ha estat confirmat oficialment i que servirà de colofó a una de les apostes més destacades dels darrers anys en el terreny del drama financer.
Actualment s’emet la quarta temporada, que manté l’interès del públic amb una evolució cada vegada més intensa dels personatges i dels conflictes interns dins el competitiu entorn de la banca d’inversió londinenca. El desenllaç d’aquesta quarta etapa ha generat una expectació notable, especialment per les tensions acumulades al llarg dels darrers episodis.
La ficció ofereix una mirada crua i directa sobre el món de les altes finances
Des de l’estrena, Industry s’ha consolidat com una proposta singular dins el catàleg de ficció contemporània, amb una mirada crua i directa sobre la cultura corporativa, l’ambició i les dinàmiques de poder en la banca. La producció, protagonitzada per Myha’la Herrold, Marisa Abela, Harry Lawtey i David Jonsson, entre d’altres, destaca per un to realista i per un retrat generacional marcat per la pressió professional i les contradiccions personals dels protagonistes.
“Sabem quan toca abandonar una festa”, han dit els ‘showrunners’
L’anunci del final amb una cinquena temporada permetrà, previsiblement, oferir un tancament narratiu planificat per evitar així una cancel·lació abrupta i donar marge als creadors, Mickey Down i Konrad Kay, per concloure tots els arcs argumentals oberts fins ara. “Fa temps que pensem en quina és la millor manera d’acabar la sèrie en un punt àlgid inigualable. A diferència dels nostres personatges, sabem quan toca abandonar una festa”, han explicat en un comunicat.