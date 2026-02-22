HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Potser necessiteu executar tràmits relatius a assumptes financers en algun moment del dia. Estàs d?humor per a una aventura, potser física o romàntica. Pots tenir la temptació de participar en esports desafiadors, com ara el ràfting o l'esquí alpí, o és possible que decideixis assistir a una reunió d'un grup i veure quines oportunitats de contactes -per no parlar de parelles romàntiques!- sorgeixen. Cuida't.
Taure
Els teus intents per dominar un nou programa informàtic o un altre tipus de tecnologia podrien semblar no anar enlloc. És possible que tendes a dubtar de la teva capacitat i per tant sentis molta frustració. No obstant, persisteix. No et desesperis! No es requereix res més que una mica de concentració i tenaç persistència.
Bessons
Avui hauries de continuar treballant cap a la teva preuada carrera i altres objectius. Els assumptes amorosos poden estar en primer pla. Si actualment tens parella, esdeveniments inesperats podrien acostar-t'hi molt més. Si no teniu parella, podríeu conèixer algú interessant, potser a través d'algun tipus d'activitat de grup.
Cranc
La gran quantitat d'esforç, energia i entusiasme que heu posat en diversos negocis o projectes personals en el passat, per fi avui podrien resultar recompensats. No et sorprenguis si reps algun inesperat elogi o reconeixement per la teva feina.
Lleó
Comunicacions inesperades de gent llunyana podrien obrir noves oportunitats pel que fa a la teva carrera, educació, viatges o altres experiències. Com a resultat, podrien desenvolupar-se noves amistats, així com noves idees i metes possiblement interessants. La tecnologia moderna podria tenir un paper important en aquest desenvolupament.
Verge
La carrera i els negocis segueixen exercint un paper important a la teva vida ara a mesura que les noves idees, noves persones i les consideracions tan mundanes com la tecnologia moderna obren noves portes per a tu. A més, es podrien intensificar les relacions romàntiques. Si actualment tens un compromís amb algú, espera que creixi.
Balança
Avui podrien haver-hi canvis sobtats en la teva situació romàntica. Si actualment tens un compromís amb algú, espera una sèrie de proposicions sorprenents de la teva parella. Si tens una relació però no hi ha cap compromís, una proposta de matrimoni pot estar a la vista. Si no tens una relació actualment, podries conèixer algú nou i emocionant en circumstàncies inusuals.
Escorpí
A mesura que l'economia mundial segueix en auge, no et sorprenguis si sorgeixen noves oportunitats de treball. Més d'una oportunitat d'augmentar els teus ingressos et podrien arribar avui. El problema serà revisar totes aquestes oportunitats i intentar decidir quina és la més atractiva i viable per a tu. Enumera les teves opcions i defineix els pros i els contres de cadascuna.
Sagitari
Has de sentir una creativitat especial en aquest moment. Els esdeveniments socials podrien posar-te en contacte amb persones noves i interessants. El contacte amb persones que exerceixin professions interessants podria obrir avui noves avingudes personals i intel·lectuals a explorar. Nous amics poden aparèixer, i la teva situació romàntica s'ha d'intensificar.
Capricornio
Una o més persones noves i interessants podrien entrar a la teva vida avui, potser mitjançant amics o activitats de grup d'algun tipus. Podrien visitar-te a casa teva. Espera inspiració i motivació pel contacte amb aquestes i altres persones, i tenir un munt de noves possibilitats per al teu futur passant-te pel cap.
Aquari
Avui és probable que estiguis molt ocupat i tinguis novetats interessants i inusuals. Pots trobar-te havent de fer molts encàrrecs al teu veïnat i potser també fent algunes visites curtes. Una gran quantitat de cartes i trucades telefòniques, algunes amb notícies interessants, podrien estar també a la teva agenda en aquest moment.
Peixos
Avui podrien presentar-se oportunitats d'augmentar els teus ingressos mitjançant la feina fora de casa. N'hi pot haver més d'una i podria ser que et temptés acceptar-les totes. Pensa-ho bé abans de comprometre't. Et sents amb energia avui, però podria decaure en dies futurs.