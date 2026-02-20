TELEVISIÓ
Netflix contra TikTok
La plataforma exigeix a la companyia xinesa que aturi la utilització d’IA per recrear universos de les seves sèries. Altres estudis han traslladat queixes similars.
Netflix ha enviat un requeriment formal de cessament i desistiment a ByteDance, empresa matriu de TikTok, per l’ús del seu generador de vídeos amb intel·ligència artificial Seedance 2.0, que permet recrear continguts inspirats en sèries de la plataforma com Stranger Things, Bridgerton, Las guerreras k-pop o El juego del calamar.
Segons Netflix, la companyia tecnològica no ha rebut cap autorització per utilitzar les seves obres en el desenvolupament del model ni per generar vídeos basats en els seus universos de ficció. En un comunicat recollit per Deadline, la responsable de litigis de Netflix, Mindy LeMoine, afirma que les activitats de ByteDance “constitueixen una infracció directa dels drets d’autor” i rebutja que aquest ús s’empari en el principi d’ús legítim.
La plataforma considera especialment greu que s’utilitzin obres protegides per crear “un producte comercial competidor” que, segons defensa, reprodueix l’original. Netflix assegura que no permetrà que la seva propietat intel·lectual sigui tractada “com si fos un clip art gratuït de domini públic”.
En una carta enviada aquest dimarts, Netflix dona tres dies hàbils a ByteDance per respondre i planteja quatre mesures concretes per evitar un litigi immediat. En primer lloc, reclama el “cessament de la producció generativa”, que inclou la implementació immediata de salvaguardes tecnològiques per no generar continguts similars als seus personatges, títols o escenaris protegits.
També exigeix l’eliminació de qualsevol contingut propietat de Netflix que hagi estat obtingut il·legalment per entrenar el model, així com la retirada de totes les plataformes controlades per ByteDance dels vídeos generats que incloguin elements de les seves sèries. A més, la companyia demana un recompte detallat de totes les vegades que Seedance ha generat contingut a partir d’indicacions relacionades amb les seves propietats intel·lectuals, i sol·licita la revocació de l’accés a socis comercials o usuaris que hagin utilitzat el sistema per crear obres derivades no autoritzades.
L’actuació de Netflix arriba després que la Motion Picture Association (MPA), que agrupa els principals estudis de Hollywood, ja hagués exigit a ByteDance que cessés “immediatament” les seves activitats per ús no autoritzat d’obres protegides a gran escala. Altres grans estudis com Warner Bros, Disney i Paramount també haurien traslladat queixes similars a l’empresa tecnològica xinesa en relació amb els seus respectius catàlegs.