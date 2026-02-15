HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui és possible que vulguis aïllar-te del món i amagar-te. El pati del darrere o el dormitori semblen especialment atractius en aquest moment, i potser acabis d'adquirir un nou llibre que et mors per llegir. Ni tan sols et ve de gust compartir un dinar amb la resta de la família. No et preocupis per això. Tots volem una mica de temps tot sol de tant en tant. La teva família ho ha de comprendre.
Taure
Un canvi de professió pot ser a les estrelles per a tu, o com a mínim un canvi d'afició. Els darrers avenços tecnològics han aconseguit capturar el teu interès. Els visuals en particular aconsegueixen que la teva creativitat flueixi. Potser és el moment d'inscriure's a un taller de cap de setmana o malbaratar en aquesta càmera de vídeo que has estat mirant durant un temps. La diversió et farà molt bé.
Bessons
Potser avui sentis pesadum quan t'enfrontis a la teva situació financera. Pots haver tingut molts comptes per pagar, i per tant els teus comptes podrien tenir menys diners dels que t'agradaria. No obstant això, això és només temporal i probablement et faci sentir bé no tenir factures per pagar. Troba alguna cosa barata, com la lectura, que et mantingui en distracció i deixa de pensar en això. Segur que us anirà molt bé!
Cranc
Potser aquest matí et miris al mirall i t'horroritzés el que vegis. Has estat treballant de valent i tens estrès, per la qual cosa probablement se't notarà el cansament. Tot i això, tendeixes a exagerar les coses i creure que et veus molt pitjor del que et veus en realitat. Gaudeix d'una mica de roba nova i un passeig i després descansa una mica. Demà és probable que et vegis tan genial com sempre. Tingues paciència.
Lleó
Una cosa que podria passar durant el dia inconscientment et recordarà una cosa desagradable que t'ha passat en el passat. Potser ni tan sols recordeu l'esdeveniment d'avui, però els records del passat podrien perseguir-te durant tot el dia i posar-te d'un humor molt negre. Tracta d'analitzar per què aquest record t'afecta tant. Després, quan ja sàpigues el perquè, deixa-ho anar. Pots sentir com si t'haguessis tret un gran pes de les espatlles.
Verge
Pot ser que cap dels teus amics estigui a casa avui, i per això probablement no seràs capaç de tenir converses telefòniques o visitar-los. Això podria fer que sentis molta solitud. Potser t'entri la malenconia i et convences que ningú no es preocupa per tu. Deixa ja això! Saps molt bé que aquest no és pas el cas. Llegeix o veu vídeos fins que algú truqui perquè ho faran.
Balança
Avui pot passar que et vegis en l'obligació de quedar-te a casa per alguna raó. Potser esteu esperant un visitant que arriba tard o un lliurament d'algun tipus. Per tant, podríeu sentir una mica d'ansietat. T'agrada quedar-te a casa, però només si tries fer-ho. Troba alguna cosa creativa per matar el temps que hagis de passar esperant. Això pot fer que et sentis com si estiguessis escollint fins i tot si no ho estàs fent.
Escorpí
La construcció de carrers o edificis podria fer que sigui difícil que et puguis moure pel teu barri avui. Podria haver embús de trànsit a diverses quadres. Si has de fer manats, vés a peu o fes-los d'hora. Les obres podrien també fer malbé les línies telefòniques, almenys per un temps, per la qual cosa podries perdre't algunes trucades que necessites atendre. Aquest podria ser un dia frustrant. Ocupa't a casa.
Sagitari
La decepció causada per una figura pública prominent que sempre has admirat podria causar-te una crisi ètica avui. Podries trobar-te dubtant de les creences i els valors que havies acceptat sense discussió durant la major part de la teva vida. Tingues en compte que això és en realitat un procés saludable. Per demà és probable que hagis fet la pau amb tu mateix/a, i hauries d'haver madurat alguna cosa des de llavors. Tingues paciència!
Capricornio
La manca de contacte entre tu i la teva parella romàntica podria fer-te sentir força depressió avui. Pots tenir la temptació darribar a la conclusió errònia que el teu amor ja no es preocupa per tu i que és per això que el telèfon no està sonant. No caiguis en aquest parany. Si intentes tenir objectivitat, t'adonaràs que això no és cert. El més probable és que el teu amor es va entretenir en alguna cosa i et truqui tan aviat com hi hagi una oportunitat.
Aquari
Tendeixes a tenir molta intuïció, però avui podries sentir un bloqueig total. No pots sentir el que altres senten i oracles com el “I Ching” simplement ja no tenen sentit. Pots intentar tornar a la lògica, però avui no et funciona tampoc. No obstant, no creguis que aquesta és una situació permanent. Els teus bioritmes mentals són baixos. Deus estar de tornada a la normalitat en pocs dies.
Peixos
Normalment ets una persona molt treballadora, ja es tracta d'una feina, projecte personal o simplement de les feines de la casa. Avui, però, sents un atac de mandra. És probable que no vulguis fer res excepte relaxar-te i llegir o veure la televisió. Està bé. Tots necessitem temps per relaxar-nos. No pateixis un excés de culpa per no tenir ganes de treballar.