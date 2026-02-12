HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Casa teva pot ser un lloc tenebrós avui. És probable que un membre de la família es trobi lluny i la presència d'aquesta persona es trobi molt a faltar. L'única cosa que pots fer en aquestes circumstàncies és assegurar-te que tothom es mantingui ocupat fins que aquesta persona torni. Una manera de distreure la família és netejar la casa com a bestreta d'una càlida benvinguda.
Taure
La teva confiança en tu mateix/a podria estar avui per terra. Els errors del passat poden perseguir-te i potser momentàniament et venci la por que hagis de cometre una altra vegada errors similars. Esforça't per tenir objectivitat abans de perdre el cap. Pot causar-te problemes innecessaris. Tracta d'adonar-te que ets una persona única i que tens habilitats i talents que et distingeixen.
Bessons
Els teus talents creatius podrien semblar totalment bloquejats avui. Potser hi ha un projecte on realment vols treballar. Tens l?enfocament mental, però potser no l?element creatiu. Això podria ser tan frustrant que vulguis llençar alguna cosa. Fes-ho si cal (preferiblement un coixí). Tot i això, l'única resposta possible pot ser deixar de banda la teva feina fins demà. Tornaràs a la normalitat aleshores.
Cranc
Aquest definitivament no és un bon dia per quedar-se a casa i fer les feines de la llar. Si ho fas, alguns pensaments tristos i irracionals et poden perseguir tot el dia. Tant se val quin temps faci, seria molt millor sortir i fer qualsevol cosa que mantingui la teva ment enfocada en alguna cosa positiva. Veu de compres, assisteix a un esdeveniment esportiu, veu una pel·lícula o visita un amic. Feu el que feu, deixa de pensar en tu. Gaudeix del teu dia.
Lleó
Algunes notícies decebedores podrien posar-te força trist en algun moment del dia. Algú proper a tu aviat podria haver de sortir de la ciutat durant diverses setmanes i et sentiràs molt sol/a. No obstant això, no té gaire sentit insistir en això. Només hauràs de mantenir-te en contacte a través del telèfon o del correu electrònic i esperar el moment en què aquesta persona torni. De tota manera t'ocuparàs amb altres coses aquests dies.
Verge
Les activitats de recaptació de fons d'un grup del qual ets part van molt bé, però avui és probable que descobreixis que sembla que les coses estan estancades. Pot ser que els xecs no arribin al correu, la gent important no torni les trucades telefòniques o algú no es presenti per fer la feina a mà. Aquesta situació és frustrant, però probablement no durarà més enllà del dia de hui. Demà tot hauria d'estar en ordre una altra vegada. Tingues paciència!
Balança
Els assumptes laborals podrien anar tan lentament avui que podries tenir la temptació de retirar-te. No et passi pel cap pensar d'aquesta manera! És només un d'aquells dies en què res no sembla sortir bé, tot i que, bàsicament, tot encara hauria d'anar molt bé per a tu. No cal esperar gaire progrés avui i, certament, no esperis res més que foscor dels teus col·legues. Busca ocasions per poder distreure't amb algunes rialles.
Escorpí
Si tens alguna cosa que estàs intentant estudiar, aquest no és el dia per fer-ho. És probable que la teva concentració hagi desaparegut i que el que estàs llegint probablement et soni molt estrany. A menys que sigui realment necessari, el millor seria posar els llibres de banda fins demà, ja que probablement no seràs capaç d'absorbir molt avui. Tractar de llegir podria donar lloc a la il·lusió que has après alguna cosa. Assegureu-vos de posposar l'estudi.
Sagitari
Somnis foscos i depriments podrien afectar el teu somni aquesta nit, probablement alternant-se amb altres estúpids que et facin riure a riallades. Podries despertar-te al matí en total confusió per aquestes imatges i tendir a rebutjar-les. No facis això! Els teus somnis estan tractant de dir-te alguna cosa sobre tu. Has tingut alts i baixos emocionals darrerament? Has rigut i plorat alhora per la mateixa raó? Pensa en això.
Capricornio
T'han convidat a una festa que se suposa que té lloc avui? Si penses que no, val més que miris l'agenda de nou. Tots els indicis suggereixen que podries oblidar moltes coses importants en aquest moment, potser un esdeveniment social, potser alguna cosa relacionada amb la feina. Aquest podria no ser un dels teus millors dies. En general tendeixes a tenir una memòria d'elefant. Només de moment, mantingues el teu calendari a mà!
Aquari
Massa exercici mental o físic podria fer que sentis cansament avui. Podries encoratjar-te més del normal en la captació de les coses i els que t'envolten podrien sorprendre's que sembles moure't com un cargol, quan normalment tens molta energia. Passa tant de temps com puguis descansant, ja que hauràs de recuperar la teva vitalitat. Si has de treballar, concentra't en les tasques rutinàries que requereixin molt poc esforç conscient.
Peixos
A pesar de que tu pareja puede estar sintiéndose muy sensual en este momento, puede que no sientas una pasión similar. Has tenido unos días estresantes y apenas puedes moverte, por lo que tu respuesta a las propuestas sexuales tiende a ser tibia, en el mejor de los casos. Tu afecto ciertamente no ha disminuido, pero tu pareja podría interpretar el comportamiento de esa manera. Decidas lo que decidas hacer, asegúrate de que sabe exactamente cómo te sientes y por qué te sientes de esa manera.