TELEVISIÓ
‘Leanne’, renovada
La comèdia creada per Chuck Lorre tindrà una segona temporada a Netflix, després de l’èxit d’audiència i crítica que ha tingut la primera tanda de capítols.
Netflix ha confirmat la renovació de Leanne, la comèdia creada per Chuck Lorre, per a una segona temporada. La plataforma ha pres aquesta decisió després dels bons resultats d’audiència i crítica obtinguts per la producció, que ja compta amb 16 episodis disponibles a Netflix i que ha sabut connectar amb un ampli ventall d’espectadors, especialment gràcies un humor proper i personatges quotidians.
La sèrie està protagonitzada per Leanne Morgan i Kristen Johnston, i explica la història d’una mare del sud dels Estats Units que, després de ser abandonada pel marit, intenta refer la vida amb coratge i sentit de l’humor. En aquest camí compta amb el suport de la família i l’entorn. La proposta recupera alguns trets característics de les anteriors produccions de Lorre –com ara The Big Bang Theory o Dos hombres y medio–, com el ritme àgil, els diàlegs enginyosos i els personatges excèntrics, però traslladats a un context més íntim.
La sèrie ha sabut connectar amb el públic gràcies a un humor proper
La crítica ha elogiat l’aposta i l’ha qualificada com una de les comèdies més sòlides i fresques dels darrers anys. L’èmfasi en la figura d’una dona madura com a protagonista i la combinació d’humor i relat vital han estat assenyalats com a elements diferencials dins del panorama actual de la comèdia televisiva. La renovació no tan sols confirma la confiança de Netflix en el projecte, sinó també l’eficàcia del segell de Chuck Lorre, que al llarg de la seva trajectòria ha consolidat un estil recognoscible i d’èxit.
Lorre continua centrat en diversos spin-off de ‘The big bang theory’
El productor també treballa en altres ficcions que mantenen viu el seu univers creatiu, com ara El primer matrimonio de Georgie y Mandy, un spin-off derivat de l’univers de The Big Bang Theory. A més, prepara Stuart Fails To Save The Universe, un altre projecte derivat que, a diferència de les seves comèdies tradicionals, tindrà un alt component de ciència-ficció i efectes visuals, i que comptarà amb antics personatges de la sèrie original.