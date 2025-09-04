TELEVISIÓ
Les sèries del mes (i III)
Les estrenes del setembre es completen amb la cinquena temporada d’‘Slow Horses’, la nova entrega d’‘Alice in Borderland’ i el llançament del thriller ‘The Savant’.
El 24 de setembre Apple TV estrena la cinquena temporada d’Slow Horses, la comèdia dramàtica d’espionatge liderada per Gary Oldman. Per al mateix dia també hi ha previst el llançament d’Hotel Costiera (Prime Video), que aposta per l’acció amb l’actor nord-americà Jesse Williams a la pell d’un exmarine que torna a Itàlia per treballar en un hotel exclusiu.
Paral·lelament, Alice in Borderland continua amb l’estrena a Netflix de la tercera temporada. El 25 de setembre, la sèrie japonesa basada en el manga de Haro Aso seguirà la història d’Arisu i Usagi, i el seu pas per aquest perillós món del país dels malsons.
Sylvester Stallone reapareix a la tercera temporada de Tulsa King, que arriba a SkyShowtime el mateix dia 25, plasmant el retrobament entre Dwight i els seus grans adversaris.
Per la seva banda, el 26 de setembre, The Savant, protagonitzada i produïda per la guanyadora de l’Oscar Jessica Chastain, portarà a Apple TV un thriller de vuit episodis sobre una infiltrada en grups extremistes que té com a missió actuar abans que puguin sembrar el caos.
Encara pendent de confirmar el dia exacte, Movistar Plus+ ha anunciat que aquest mes setembre Raúl Cimas i Esperanza Pedreño arribaran amb una nova temporada de Poquita fe, després d’uns exitosos primers episodis. Les encertades reflexions socials li van valer a aquesta comèdia el premi Ondas del 2023 en la seva categoria.
Per a aquesta tardor, sense concretar les dates, també s’ha anunciat la nova sèrie de Leticia Dolera, Pubertat, marcada pels temes de fer-se gran i el consentiment. Es tracta d’un original d’HBO Max que relatarà en sis capítols la denúncia d’una agressió sexual en què es veuran involucrats tres adolescents.