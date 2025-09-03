AGENDA
Visita nocturna a l'exposició fotogràfica 'Carbó vegetal'
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista, crític d’art i gestor cultural Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins a l’11 de novembre.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra-Museu de la Bicicleta. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer del 2026.
VISITES
VISITA NOCTURNA A L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA ‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Amb les imatges de Pascal Maitre, aquesta exposició explora la vida dels carboners a Àfrica i el sud-est asiàtic. Descobreix la seva lluita diària i la importància del carbó vegetal per obtenir energia. La nit accentuarà la intensitat de les històries i ens convidarà a reflexionar sobre la vida i la sostenibilitat. Hora: 19 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.