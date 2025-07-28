AGENDA

Xip i xap amb Transhumància

Xip i xap

Xip i xap

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

11.30 h Missa

12 h Tradicional passa

12.30 h Sardanes

13.30 h Ball cerdà i sardanes

18 h Ball de la Dama Blanca

18 h. Obertura atraccions

20 h Ginestà

22.30 h Buhos

00.15 h La nit del Canet

02.30 h Ràdio Show.

Sant Julià de Lòria.

ACTIVITATS INFANTILS

TRANSHUMÀCIA DE XIP XAP

La transhumància és la migració estacional dels ramats a la recerca de les pastures. Pastors, cabres, i el nostre gos són els personatges principals. Però potser tu també acabaràs sent protagonista. Hora: 11 h. Plaça de l’Església. Encamp.

TEATRE I DANSA

‘LA DANSA DEL PETIT PÍNCEP’

Fragments del conte de El Petit Príncep i textos propis de Berta Serrahima i Jordi Claret. Hora: 19 h. Plaça de l’església. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘SALT AL VUIT’

Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar l’Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

ALBRECHT DÜRER

Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.

tracking