AGENDA
Xip i xap amb Transhumància
FESTES I TRADICIONS
FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ DE LÒRIA
11.30 h Missa
12 h Tradicional passa
12.30 h Sardanes
13.30 h Ball cerdà i sardanes
18 h Ball de la Dama Blanca
18 h. Obertura atraccions
20 h Ginestà
22.30 h Buhos
00.15 h La nit del Canet
02.30 h Ràdio Show.
Sant Julià de Lòria.
ACTIVITATS INFANTILS
TRANSHUMÀCIA DE XIP XAP
La transhumància és la migració estacional dels ramats a la recerca de les pastures. Pastors, cabres, i el nostre gos són els personatges principals. Però potser tu també acabaràs sent protagonista. Hora: 11 h. Plaça de l’Església. Encamp.
TEATRE I DANSA
‘LA DANSA DEL PETIT PÍNCEP’
Fragments del conte de El Petit Príncep i textos propis de Berta Serrahima i Jordi Claret. Hora: 19 h. Plaça de l’església. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar l’Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
ALBRECHT DÜRER
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.