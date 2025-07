Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

En aquest moment potser heu guanyat tot el possible d'una afiliació a algun tipus de grup. Podria ser temps de seguir amb una altra cosa. Hi haurà continus creixements a través de grups, encara que no necessàriament amb els que estàs treballant ara. Podria estar involucrada la teva professió o organitzacions d'interès especial. De qualsevol manera, necessites reflexionar molt sobre el teu futur en les properes dues setmanes.

Taure

La influència dels planetes portarà noves consciències i revelacions pel que fa al teu desenvolupament espiritual. Apareixerà un nou rumb, o noves percepcions us obriran noves portes abans vetllades per a tu. En aquest moment us resultarà molt beneficiós la meditació i la interpretació dels somnis. Escriviu els vostres somnis, o qualsevol percepció que se us aparegui. Els estudis futurs vessen més claredat sobre aquests.

Bessons

L'alineació astral incentivarà les teves facultats intuïtives en aquest moment. Et trobaràs en sintonia amb els pensaments i els sentiments d'altres persones, i per tant podràs adaptar el teu comportament a manera d'estimular la teva relació amb elles. A més, se t'obrirà un nou rumb espiritual a la teva vida. És un moment meravellós per a l'estudi metafísic i la meditació, especialment en companyia dels teus éssers més propers.

Cranc

Els planetes portarà promeses de nous nivells de comprensió a les teves relacions, encara que hi haurà alguns desacords i friccions en el camí. Tu i la teva parella necessiten relaxar-se i deixar alguns vells hàbits, patrons i actituds, potser portant a la llum alguns ressentiments i alliberant-los. Aquesta acció presagiarà una relació més comunicativa i amorosa per al futur, prometent un creixement per a tots dos.

Lleó

Els planetes i les seves influències et trobaran més en contacte amb el teu costat intuïtiu, comprenent més els altres i sent més sensible als sentiments. Espera alguns canvis al teu veïnat. Pot ser que es mudin noves persones, o obrin algun negoci nou, amb el resultat que les compres i altres assumptes quotidians seran més convenients. Espera rebre notícies de o sobre familiars que no has vist en algun temps.

Verge

Amb aquesta energia celestial podràs fer noves amistats, o podran aparèixer velles amistats del passat que fa temps no ho veus. Realitzaràs metes de temps enrere, i posaràs en moviment algunes de noves. Les finances prendran un gir sobtat positiu; podries rebre un augment inesperat. Promet ser un dia atrafegat però gratificant. Gaudeix-ho!

Balança

Probablement tinguis metes espirituals, i potser hagis treballat de valent per aconseguir-les. Ara, et cal proposar-te més metes. Potser necessiteu descobrir una nova disciplina, o seguir endavant al següent nivell de la disciplina que estiguis seguint en aquest moment. També pots cercar noves maneres d'expressar-te artísticament. Pintar o dibuixes? Intenta escriure. Et dediques al ball? Proveu l'actuació. Expandeix els teus horitzons!

Escorpí

A mesura que l'alineació planetària es desplaça, començaràs un nou cicle a la teva salut i treball. Potser heu completat un programa de salut o exercici d'algun tipus i us heu preparat per passar al següent nivell. O potser has acabat un vell projecte laboral i utilitzis el teu cap de setmana per celebrar el teu èxit i preparar-te per començar una nova missió.

Sagitari

Sentiràs una mica d'ansietat. Potser sentis avorriment amb allò quotidià i estiguis considerant expandir els teus horitzons, potser a través d'un llarg viatge, o potser estiguis considerant mudar-te d'estat. Pot ser-te útil saber que l'alineació planetària t'assenyala la finalització d'un cicle vell i el començament d'un de nou. Potser t'has de prendre aquestes vacances i refrescar la teva ment per seguir endavant quan tornis.

Capricornio

Et trobaràs reavaluant alguns dels teus valors llargament apreciats. El que l'any passat et semblava molt important, podria no resultar-te tan significatiu ara. Tot i que això podria ser un alleujament en alguns aspectes, també pot ser desconcertant. La configuració celestial implica la culminació d'un cicle de valors i el començament d'un de nou. Recorda: la terminació de qualsevol cicle representa un pilar important en el teu creixement personal.

Aquari

La promesa d‟un cicle nou i més satisfactori pel que fa a temes relacionats amb la teva carrera caracteritzarà aquest dia, d‟acord amb la configuració celestial actual. Tindràs certes reserves sobre començar alguna cosa nova, però recorda que tots ens resistim als canvis, i que hem de seguir endavant malgrat les pors. Sentiràs un fort desig de servir els altres. Aquest pot ser un bon camí per fer.

Peixos

Les teves fites poden estar canviants en aquest moment, ja que la influència planetària t'assenyala el tancament inevitable d'un cicle vell, i el començament d'un de nou. En aquest punt podria ser una bona idea avaluar els teus talents i saber on vols que et portin. Necessites més capacitació? Vols provar un camp nou? Aquest haurà de ser el teu tema central durant les setmanes següents. Pensa-ho.