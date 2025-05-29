AGENDA
Xerrada plantes medicinals
CONFERÈNCIES
‘PLANTES MEDICINALS’
Xerrada a càrrec del biòleg d’AR+I Manel Niell, que ens apropa a les plantes del Madriu i els usos medicinals i terapèutics que han tingut tradicionalment. Hora: de 19 a 20.30 h. Portal de la Vall. Andorra la Vella.
‘JOVES I ADDICCIONS: DETECCIÓ PRECOÇ I INTERVENCIÓ FAMILIAR’
A càrrec del doctor Joan Escoter, psiquiatre clínic i director de l’Institut de la Ment, Èric Acebes, psicòleg de la unitat de conductes addictives del SAAS, i Eva Tenorio, fundadora de l’associació Projecte Vida. Hora: 19 h. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.
‘VIQUIPROJECTE: ANDORRA/VIQUIMARATÓ DEL RELAT HISTÒRIC D’ANDORRA’
Iniciativa que té com a objectiu consolidar prioritàriament en català, com a llengua pròpia del Principat, el nombre més gran d’articles de la Viquipèdia sobre els orígens històrics d’aquest estat pirinenc. Hora: 10.30 h. Biblioteca Nacional d’Andorra. Encamp.
CURSOS I TALLERS
MARIDATGE DE TE AMB MOCHIS
L’art del maridatge del te és una experiència sensorial que explora la dinàmica entre les aromes i els sabors que trobem en els tes i els aliments. Hora: 19 h. Biblioteca. Ordino.
EXPOSICIONS
‘TOTS O CAP’
Originària de Guadalajara, Mèxic, Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.
‘EXPOSICIÓ CAEE 2005-2025’
L’any 2025 se celebraran 20 anys de la creació del Centre d’Art. Repassem en aquesta exposició la trajectòria de l’equipament escaldenc. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.