HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Atesa la combinació d'influències planetàries, us sentireu més conscients que mai de la necessitat de protegir el vostre espai personal. Tant a la feina com dins del teu grup d'amics, no suportaràs que la gent fiqui els nassos a la teva privadesa. Segurament aquesta sigui per tu l'oportunitat d'establir límits.
Taure
Tracta de ser pacient. Les modificacions que estàs realitzant a casa teva estan donant grans resultats. Més no t'afanyis tant a acabar. És millor fer bé la feina, que fer-ho ràpid. Tot i que sents que la teva vida està inestable, i sents una mica de por i perdició, tingues confiança que els canvis realitzats i els sentiments d'inestabilitat que estàs experimentant bé valen la pena.
Bessons
Amb l'alineació planetària d'avui, no esperis gaire simpatia de ningú, especialment del teu cap! Potser ell o ella tingui raons per estar de tan mal humor. És possible que les acusacions siguin certes? Si has estat responsable per demores d'informació a la feina, o si has defugit les responsabilitats en general, llavors ja és hora de posar-te les piles i així avançar.
Cranc
Aquest serà un dia amb molts desafiaments. Algú d'autoritat té uns quants canvis reservats per a tu. El cap a càrrec del teu treball actual dirà que les coses no poden continuar com fins ara. Podria ser que el projecte del teu edifici necessiti revisió. Hauràs de canviar els materials, modificar el ritme de la teva feina i revisar bé tots els detalls abans de poder continuar avançant.
Lleó
Avui t'espera un dia excel·lent. Com bé saps, darrerament la teva determinació ha estat destrossada. Tens milions d'idees que semblen haver-te fet confondre el teu camí. La disciplina i la decisió creada per l'aspecte en joc segurament ordenarà les coses i farà que la teva vida sigui més organitzada. Tindràs pressentiments sobre el que et passa.
Verge
Tot i que el teu potencial energètic és il·limitat, estaràs a la guàrdia de persones que volen aprofitar-se'n. A la feina ia casa teva, és probable que et rellevis amb persones que et van empènyer fins a la vora del ressentiment sense ni tan sols adonar-te'n. Indubtablement sents la necessitat duna mica més de llei i ordre, i no se't pot culpar per això.
Balança
Si haguessis d'escollir entre viure la vida d'un monjo en una casa austera i solitària a les muntanyes i la vida d'un rei envoltat de cases, piscines i bells cotxes, quina triaries? Potser la resposta avui no et resultarà tan òbvia com fins fa una mica de temps. El teu entorn físic no és tan important per a tu com l'emocional. Quin estil de vida satisfaria millor la teva ànima? L'energia astral posarà aquest tipus de qüestions al cap avui.
Escorpí
T'espera un dia força tranquil. Podria ser una excel·lent oportunitat per prendre nota dels teus recents descobriments. El millor serà planificar alguna activitat sedentària. Amb la influència de la configuració celestial d'avui, preferiràs consolidar els teus èxits recents que iniciar qualsevol acció nova. Aquest és un bon moment per posar-te al dia amb els comptes i ordenar el teu escriptori!
Sagitari
En general, t'espera un dia força calmat, més que res dedicat a la teva ocupació principal. No obstant això, si sentissis alguna tensió o preocupació sobre el futur entre els teus col·legues o associats, hauràs de prendre la iniciativa de dissipar aquests sentiments negatius i crear un clima tranquil. Amb la configuració astral en joc, fins i tot per a tu serà un desafiament!
Capricornio
Avui potser et mancarà una clara perspectiva de les coses. Però no és culpa teva. Sembla que hi ha un gran núvol negre no només sobre tu, sinó sobre tota la teva ciutat! Tot i que et resulti difícil fer-te la pregunta correcta, l'alineació planetària et suggereix que et preguntis com podries millorar la teva manera d'administrar els diners.
Aquari
L'alineació planetària d'avui actuarà com un sever oficial de la llei, mantenint l'ordre ja sigui a la teva feina com als teus estudis. De fet, hi ha la possibilitat que es trobe involucrada una figura d'autoritat en els teus negocis una mica més del que volguessis. Treballaràs dur solucionant temes que has posposat. La bona notícia és que milloraràs el teu rendiment laboral, per la qual cosa ningú no podrà acusar-te de falta de decisió o mandra.
Peixos
Avui tens una decisió especial i una forta determinació. L'atmosfera actual és molt més opressiva que de costum, i sents la necessitat de certa disciplina per mantenir el teu curs! Afortunadament, això és exactament el que us ofereix la configuració celestial d'avui. Serà impossible dissipar les energies. Potser sentis un gran cansament al final del dia, però també sentiràs orgull de tot el que vas aconseguir!