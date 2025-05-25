Prediccions del zodíac
Aries
Si avui t'envoltes de només persones significatives a la teva vida, una sensació contagiosa de felicitat t'envairà. Amb l'energia celestial en funcionament, serà bo per a tu submergir-te en una situació social on passin grans coses. L'energia alegre del dia d'avui us portarà a assistir a concerts musicals, ajuntar-vos amb amistats, oa sortir a passejar per la vostra ciutat.
Taure
Avui sentiràs una urgència poderosa de complir amb tots els teus vells somnis i metes per poder sentir-te lliure de perseguir-ne de noves. Sobtadament tindràs a la teva disposició noves eines per poder fer això realitat. També sentiràs un fort desig de vincular-te més directament amb la teva parella, o si actualment no hi ha ningú que compleixi aquesta funció a la teva vida, fes l'esforç de trobar-lo. L'energia astral us ajudarà a aconseguir gairebé qualsevol cosa. Aprofiteu l'oportunitat!
Bessons
Els canvis positius a la teva feina seguiran ja que l'energia astral actual aporta avenços, noves metes, noves amistats i nous interessos. El vostre nivell d'entusiasme estarà especialment elevat. Avantatges materials emocionants, com ara un equip d'art augmentarà la teva efectivitat i incentivarà la teva autoestima. Físicament sentiràs força i vigor, encara que has de continuar controlant el teu nivell d'estrès.
Cranc
A mesura que el món al teu voltant canvia, i les institucions antigues s'ensorren, sentiràs una mica d'aprensió sobre això. La resistència al canvi és una cosa que tots alguna vegada enfrontem, especialment quan pot ocasionar agitació a les nostres vides, però són canvis contra els que no hauries de lluitar. Hauries de fer-los treballar a favor teu ja que hi ha poques oportunitats com aquesta. Aprofita!
Lleó
L'energia celestial del dia d'avui us farà pensar a tornar a estudiar. Els teus horitzons mentals s'expandeixen i els voldràs aprofitar el màxim possible. Consideraràs la possibilitat d'adquirir més educació formal, o educació informal com a classes nocturnes o tallers. També hi ha la possibilitat que planegis unes vacances, potser a un lloc llunyà, inusual i exòtic.
Verge
Els problemes que has intentat solucionar s'evaporaran a l'aire de sobte, aportant-te una tranquil·litat que mai vas pensar obtenir. No tindràs gaire certesa del que t'espera, però la teva seguretat i l'optimisme estan prou forts perquè puguis enfrontar gairebé qualsevol cosa. La influència de l'alineació planetària probablement aporti canvis a la teva vida, però segurament els donis la benvinguda. Hi ha noves vivències al camí. Treu tot el profit que puguis!
Balança
Una nova sensació incrementa la teva llibertat i la teva independència, que combinades amb l'ús expandit de noves tecnologies, t'ubicarà en una direcció diferent de la que has estat seguint. Treure el millor dels teus talents i expandir els teus horitzons conduirà a augmentar els teus ingressos. L'energia astral actual possiblement canviï la teva vida d'una manera o altra. Deixa't emportar!
Escorpí
La informació disponible a través de la tecnologia de comunicació moderna et farà contemplar la possibilitat de canvis al teu estil de vida, i probablement a la teva professió. Els objectius d'amics i grups d'afiliació seran de gran influència. La influència de l'alineació planetària obrirà nous interessos intel·lectuals i idees addicionals per posar-les a funcionar a favor teu. Tot i això, posa el teu esforç. No permeteu que la resistència s'interposi en el vostre camí.
Sagitari
L'alineació astral promet un futur optimista pel teu signe. Nous amics, noves metes i nous rumbs a explorar apareixeran a l'horitzó. També tindràs bona sort inesperadament. Els teus talents intuïtius, espirituals i materials continuaran millorant, i descobriràs camins pràctics per utilitzar-los i així millorar el teu estil de vida. No tinguis por de millorar dia a dia.
Capricornio
L'energia celestial vessarà la seva influència sobre la teva vida, i possiblement vivencies una nova sensació de companyonia i unitat en totes les teves relacions, des d'aquesta persona especial a la teva vida, fins a la teva família, amics íntims, col·legues i companys de feina. "Estem en això tots plegats", significarà més per a tu ara que el que significava abans. Si heu pensat a formar una nova societat, ja sigui de negocis o sentimental, és el moment de fer-ho.
Aquari
El teu principal enfocament està donat en l'equilibri i la independència, i per aconseguir aquestes coses, hauràs de fer canvis a la teva professió, realitzant noves associacions, i redefinint els teus punts focals intel·lectuals. Tot i que desitges aquestes coses, però, hauràs de lluitar contra tu mateix o mateixa. No et deixis vèncer ni et resisteixis. L'energia astral actual us aportarà moltes oportunitats que no voldreu perdre.
Peixos
Les teves passions avui estaran elevades ja que les energies emocionals de la configuració celestial t'influiran. És un bon dia per expressar la teva amistat i afecte per les persones que t'importen. A la feina, convida els teus assistents a dinar i mostra'ls quant aprecies el seu esforç. A la llar, porta la teva família o la teva parella a sopar fora i digues-los com signifiquen molt per a tu.