HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
El teu cos, que generalment funciona a tota velocitat, t'està dient que redueixis la velocitat. Necessites prendre un descans de tant en tant. Menjar alguna cosa dolça mentre veus la televisió no et farà entrar en una espiral descendent de la que mai no sortiràs.
Taure
Avui és un dia per adormir-te als teus llorers, literalment. Has aconseguit molt en els darrers dies. T'has guanyat una mica de temps lliure. Truca a la feina dient que has emmalaltit i ves a veure una pel·lícula al migdia. Surt a dinar i demana una copa del millor xampany.
Bessons
És possible que ahir a la nit hagis arribat a casa després de l'hora apropiada i pots sentir una mica de cansament. Pren les teves vitamines i no utilitzis el cafè com a estimulant. Fa una caminada a pas ràpid per aclarir el cap i allibera endorfines. T'aixecarà l'ànim. Això et permetrà funcionar amb tanta agudesa com la que normalment tens.
Cranc
Les teves emocions poden ennuvolar la teva intuïció avui. Potser no llegeixes els pensaments i sentiments dels altres de la manera com normalment ho fas, i podries pensar que és un desavantatge. Això és només una condició temporal. Avui hauràs de confiar en la lògica.
Lleó
És important fer-li front a problemes al teu cap, però no a costa de posar la teva vida en suspens. Una persona important, algú que va actuar com la teva pedra de toc, ja no està de forma prominent a la teva vida. Aquest és un ajustament difícil per a tu. Fes un esforç extra a no alienar-te com és la teva tendència quan apareixen els problemes.
Verge
Veure bé és la millor venjança. Si estàs intentant sortir d'una relació fallida, la millor manera de sortir de la depressió és veure't tan bé com sigui possible. Aixeca't d'hora i surt a córrer o vés-te'n a una classe de ioga. Compra roba nova i presta una cura especial a la manera com t'arregles. Alçaràs els teus esperits i atrauràs algú nou i més apropiat
Balança
Per molt que us agradi estar amb gent, aquesta nit és una bona nit per al descans. Si pots, intenta prendre't la tarda lliure. Acomoda't a la teva butaca favorita amb un bon llibre, pren un passeig a pas lent en un jardí, o mata el temps a la cuina i cuina una mica fabulós. Necessites una mica de temps per recarregar la teva ànima; ja que li faràs front als teus projectes futurs de forma rejovenida.
Escorpí
Estàs especialment sintonia amb els sentiments dels altres. Aquest do és més una benedicció que maledicció, però hi ha ocasions en què és difícil no absorbir els problemes dels altres. Avui algú proper pot descarregar els problemes en tu. Escolta amablement, ofereix consells, però no ofereixis fer més del que sigui realista. Després de tot, aquest no és pas el teu problema.
Sagitari
Els retards semblen governar el dia, i no hi ha manera d'esquivar-los. El trànsit col·lapsat dificulta el viatge a la feina i les trucades no es tornen. Et sents com si passessis el dia en una porta giratòria, fent voltes, però sense anar enlloc. Anima't i fes tot el que puguis per seguir endavant amb el teu humor intacte.
Capricornio
La bombolla en què has estat vivint des de fa tant de temps pot esclatar avui. Podries enfrontar-te a algunes decepcions reals. Tracta de no deixar que això et desanimi. Tracta de tenir al cap el panorama general tan bé com puguis. Recordeu que els viatges, les reunions i els dies de diversió sempre es poden reprogramar, i llavors tindràs el plaer d'esperar amb ganes aquests esdeveniments una vegada més.
Aquari
Aquest és un dia per a la introversió més que no pas l'extroversió. També és una bona cosa perquè el món exterior no és gaire agradable. Res no sembla anar bé. Els xecs no arriben i no et tornen les trucades. Et sents ineficaç en el millor dels casos. Ànim. No hi té res a veure amb tu i tot amb els planetes. Aquest estat d'ànim passarà. Mentrestant, fes alguna cosa que sigui divertida.
Peixos
Has permès que els problemes de diners es tornin massa importants. És cert que la teva situació financera no és tan de color de rosa com t'agradaria que fos, però ho és la d'algú? Tracta de posar els problemes en perspectiva. No cal deixar que aquestes preocupacions afectin les teves relacions amb amics i familiars. Demana ajuda si sents que la necessites.