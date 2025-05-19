TELEVISIÓ
L’espera s’allarga
HBO Max ajorna fins al 2026 l’estrena d’‘El cavaller dels Set Regnes’, la segona sèrie derivada de ‘Game of Thrones’. El llançament es preveu per a principis d’any.
Els fans de Joc de Trons no tindran noves aventures des de Ponent aquest any. Amb l’encàrrec d’El cavaller dels Set Regnes, HBO pretenia mantenir viu l’univers televisiu de Cançó de gel i foc durant els anys d’impàs de La Casa del Drac, però finalment aquesta estratègia s’ha truncat: Warner Bros Discovery ha confirmat que la nova preqüela no estarà disponible a HBO Max fins al pròxim 2026.
La revelació es va fer durant la presentació de la nova temporada de la plataforma a través d’un tràiler que incloïa el 2026 com a finestra d’estrena, sense concretar quan es produirà exactament el llançament. Tot i això, segons Variety, aquest marc es va acotar al “pròxim hivern”, de manera que el segon spin-off de Joc de Trons hauria d’arribar a principis de l’any que ve.
Aquest salt al 2026 suposa un retard significatiu per al projecte. Tot i que no s’havia anunciat oficialment cap data, diversos executius d’HBO i Warner Bros Discovery havien indicat anteriorment que l’objectiu era llançar El cavaller dels Set Regnes durant aquest 2025. A més, l’autor de la saga, George R.R. Martin, fins i tot va comentar que la ficció “podria arribar a la tardor”. Finalment, però, caldrà esperar encara alguns mesos més per veure-la.
La primera temporada adaptarà El cavaller errant, la novel·la inicial d’aquesta subsaga integrada dins de Cançó de gel i foc. El protagonista de la ficció és en Dunk (Peter Claffey), un cavaller amb un estricte codi d’honor que intenta tirar endavant després de la mort del seu mestre. En el seu viatge es creua amb un nen, Egg (Dexter Sol Ansell), que esdevindrà el seu escuder i l’ajudarà a sobreviure en aquesta època de Ponent ambientada a mig camí entre La Casa del Dragón i Joc de Trons.